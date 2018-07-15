صحف بلجيكا تحتفي بالمركز الثالث في المونديال

هسبريس - متابعة

أشادت الصحف البلجيكية اليوم الأحد بوصول المنتخب الوطني للمركز الثالث في مونديال روسيا 2018، عقب فوزه أمس على إنجلترا بهدفين نظيفين من توقيع توماس منييه وإدين هازارد، مبرزة "الإنجاز" التاريخي الذي حققه الفريق.

وأبرزت صحيفة (لو سوار) أن "بلجيكا حققت مركزا ثالثا تاريخيا في المونديال"، مشيدة بـ"احترافية" الشياطين الحمر في نهائي المواساة عقب مشوار "اثارت به إعجاب الكثيرين، في بلجيكا وخارجها".

من جانبها، اعتبرت صحيفة (لا ليبر بلجيك) أن الفريق الوطني أتم "بشكل مثالي" مهتمته "الوحيدة" في مباراة أمس حين تغلب على إنجلترا وحصل على المركز الثالث ليدخل ببلجيكا التاريخ.

ولفتت شبكة الإذاعة والتلفزيون العامة (أر تي بي إف) إلى أن "هذا الجيل يدخل تاريخ كرة القدم البلجيكية بعد أن تخطى إنجاز الشياطين الحمر في مونديال المكسيك عام 1986" حين حصل منتخب بلجيكا على المركز الرابع، في أفضل نتيجة للفريق بالبطولة الكروية الأهم بالعالم.