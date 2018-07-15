24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2413:3817:1820:4422:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. ساكنة تعيش على هامش الحياة بأكبر الجماعات القروية في مراكش (5.00)

  2. أغناج: مُعتقلو "حراك الريف" لم يستفيدوا من شروط المحاكمة العادلة (5.00)

  3. هيآت تونسية تطالب بحرية معتقلي "حراك الريف" (5.00)

  4. المحكمة وحراك الحسيمة (5.00)

  5. مهاجرة مغربية تترك عملها بهولندا لرعاية الكلاب الضالة بالمحمدية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | روسيا تسلم راية استضافة كأس العالم إلى قطر

روسيا تسلم راية استضافة كأس العالم إلى قطر

روسيا تسلم راية استضافة كأس العالم إلى قطر
هسبريس - رويترز
الأحد 15 يوليوز 2018 - 13:55

سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد راية استضافة كأس العالم لكرة القدم إلى أمير قطر الذي ستستضيف بلاده نسخة 2022 من البطولة.

وفي احتفال أقيم في الكرملين، سلم بوتين كرة كأس العالم الرسمية إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي سلمها بعد ذلك إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وقال بوتين إن روسيا فخورة بانجازاتها في استضافة كأس العالم وستتقاسم خبرتها مع قطر. وقال الشيخ تميم إن قطر ستواجه صعوبات في تكرار نجاح المنتخب الروسي في أرض الملعب في بطولة هذا العام لأنها دولة صغيرة.

وتختتم البطولة في وقت لاحق اليوم الأحد بالمباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - هيبة المال الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:12
كرة القدم تميل حيث المال قطر هذه الدولة التي لاتستطيع سد فراغات ملعب كبير بشيبها وشبابها تفوز بتنظيم المونديال والمغرب الذي له باع طويل في كرة القدم لم يفلح لأنه فقير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - فوءاد ش الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:36
الدنيا مال و اعمال منذ الازل من له المال يفرض نفسه، لا تقول لي شرعية او باع او اهلية او ديموقراطية او دين او ثقافة او او او ... الدين الوحيد الذي تعترف بقوته و سطوته كل الشعوب هو دين المال و بريق الذهب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Wiseman الأحد 15 يوليوز 2018 - 14:40
Morocco did not win because it is poor. It is poor because it is corrupt.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.