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كُتّاب وآراء
روسيا تسلم راية استضافة كأس العالم إلى قطر
سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد راية استضافة كأس العالم لكرة القدم إلى أمير قطر الذي ستستضيف بلاده نسخة 2022 من البطولة.
وفي احتفال أقيم في الكرملين، سلم بوتين كرة كأس العالم الرسمية إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي سلمها بعد ذلك إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
وقال بوتين إن روسيا فخورة بانجازاتها في استضافة كأس العالم وستتقاسم خبرتها مع قطر. وقال الشيخ تميم إن قطر ستواجه صعوبات في تكرار نجاح المنتخب الروسي في أرض الملعب في بطولة هذا العام لأنها دولة صغيرة.
وتختتم البطولة في وقت لاحق اليوم الأحد بالمباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.