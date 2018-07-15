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الرئيسية | رياضة | ماكرون يلتقي لاعبي المنتخب الفرنسي في "الإليزي"

ماكرون يلتقي لاعبي المنتخب الفرنسي في "الإليزي"

ماكرون يلتقي لاعبي المنتخب الفرنسي في "الإليزي"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 15 يوليوز 2018 - 15:58

أعلن قصر الإليزيه، اليوم ، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم لقاء منتخب بلاده لكرة القدم غدا الاثنين في مقره الرسمي في باريس.

ولم يشر القصر إلى موعد محدد للقاء، وحسب وكالة فرانس برس (أ.ف.ب)، فإنه من المنتظر أن يشارك في اللقاء فائزون سابقون في بطولة كأس العالم وفائزون بميداليات في الأولمبياد، بالإضافة إلى نحو 1000 لاعب كرة ناشئ.

وفي حال فوز منتخب الديوك الفرنسية، فإنها ستكون المرة الثانية التي تحرز فيها فرنسا بطولة كأس العالم في كرة القدم.

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