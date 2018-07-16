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الرئيسية | رياضة | الريال يقترب من ضم الحارس البلجيكي كورتوا

الريال يقترب من ضم الحارس البلجيكي كورتوا

الريال يقترب من ضم الحارس البلجيكي كورتوا
هسبريس - متابعة
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 02:45

بات نادي ريال مدريد الإسباني أقرب من أي وقت مضى من ضم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.

ووفقا لصحيفة "هيت لاتستي نيوز" البلجيكية فإن ريال مدريد على أعتاب ضم كورتوا مقابل 35 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن العقد سيكون لخمسة أعوام وسيحصل كورتوا بمقتضاه على 11 مليون يورو سنويا.

ومن جانبها أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كورتوا سينتقل للريال بطل أوروبا مقابل 35 مليون يورو مع تبقي عام واحد في عقده مع تشيلسي.

وقال كورتوا بعد فوز منتخب بلجيكا بالمركز الثالث في مونديال روسيا عبر الفوز على إنجلترا 2 /صفر أمس السبت "سأبحث مع وكيلي كل الاحتمالات المتاحة وكل الخيارات تبقى مفتوحة أمامي".

وأضاف "ربما أستمر مع تشيلسي.. أشعر بالراحة في لندن لكن سأناقش كل العروض واختيار الأفضل لي في النهاية".

وختم بالقول "لا أعتقد أنهم سيضعوا لاعبا مثلي على مقاعد البدلاء حتى وإن لم أوقع على العقد الجديد".

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