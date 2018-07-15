فرنسا تقهر كرواتيا في الشوط الأول لنهائي المونديال

هسبريس من الرباط

انتهى الشوط الأول من مباراة النهاية في المونديال الروسي بتفوق المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بهدفين لواحد.

وعرف الشوط الأول احتساب الحكم الأرجنتيني لضربة جزاء عبر تقنية "الفار" لفائدة "الديوك" حولها النجم غريزمان إلى هدف تقدم به الفرنسيون خلال الشوط الأول.