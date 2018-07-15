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الرئيسية | رياضة | فرنسا تقهر كرواتيا في الشوط الأول لنهائي المونديال

فرنسا تقهر كرواتيا في الشوط الأول لنهائي المونديال

فرنسا تقهر كرواتيا في الشوط الأول لنهائي المونديال
هسبريس من الرباط
الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:45

انتهى الشوط الأول من مباراة النهاية في المونديال الروسي بتفوق المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بهدفين لواحد.

وعرف الشوط الأول احتساب الحكم الأرجنتيني لضربة جزاء عبر تقنية "الفار" لفائدة "الديوك" حولها النجم غريزمان إلى هدف تقدم به الفرنسيون خلال الشوط الأول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - سفسوف الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:00
الفوز لكرواتيا انشاء الله وستكون ريمونتادا تاريخية
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18
2 - Ayman الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:01
الواقعية هي من تنتصر إلى حد الآن
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10
3 - Marocain clandestin en suisse الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:01
les croatiens jouent 1000 fois mieux
la france en final juste avec la chance, et maintenant aussi 2 butes par chance
merci hespress
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12
4 - mohamed الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:02
فرنسا منذ البداية مهدوا لها الطريق لتفوز بكاس العالم و الدليل على ذلك مقابلة فرنسا و بلجيكا لقد قدمت بلجيكا عرضا مزريا
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10
5 - youssef الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:02
ان شاء الله كرواتيا ستفوز 4...2
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14
6 - سوسي حر. الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:06
اخطاء تحكيمية..الهدف الاول..الخطأ لم يرتكب على الممثل كريزمان...الهدف الثاني..ههه الفار يعود لكم من جديد بطلب من لاعبي فرنسا..الفيفا في اوج فسادها في ظل هدا الاقرع..
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8
7 - ahmad الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:06
رها فرنسا لي تقهرت وشوف مزيان الكأس العالم من نصيب كروتيا
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1
8 - لحنين75 الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:07
اتمنى الفوز للفريق الفرنسي الذي جل لاعبيه افارقة و مغاربييين ..! لتكون ضربة قاضية لليمين المتطرف أو التجمع الوطني..! فرنسا ستعيش ليلة سيارخها التاريخ ..! ستشاهد اعلام مغاربيية على جادة LES CHAMPS-ELYSÉES " نعم التعايش".... و السلام عليكم شكرا هسبرس..
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8
9 - الوجدي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
الان فرنسا متقدمة ب2:1
ولكن الفوز سيكون لكرواتيا وتفوز بكأس العالم
تذكروا ذلك
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-2
10 - youssef الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
كرواتيا لعبت ضد نفسفها .. هدفان من صنع لاعبيها
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1
11 - Mohamed الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:08
الفار اللعين كرواسيا احسن من فرنسا
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-2
12 - رياضي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:09
كرواتيا ساعدت صربيا على ابادة المسلمين وفرنسا احتلت المسلمين وابادتهم الاجدر بنا ان لانشجع احدا منتخبنا الوطني قتله التحكيم والرجوع الى الفار مسألة تخضع لمزاج الحكام المهم العرب خرجوا وخرجنا معهم منذ مدة لا يهمنا نحن الفائز من...
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5
13 - ashraf الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:10
سياسيا و كرويا ورياضيا وافريقيا اتمنى الفوز لفرنسا
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-3
14 - عابر سبيل الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:10
لم تقهرهم ولا هم يحزنون : المنتخب الفرنسي عاجز عن التسجيل عن طريق حملات واضحة وإنما فقط من خلال ضربات ثابتة : الهدف الأول من تسجيل لاعب كرواتي ضد مرماه بينما في نفس اللحظة كان خطأ دفععلى اللاعب الذي سجل ضد مرماه: إدن كان من المفروض احتساب الخطأ وليس الهدف
أما ضربة الجزاء فيد اللاعب لم تتجه لإيقاف الكرة بيده لأنها كانت ملتصقة إلى حد ما بجسده وفي وضعية منخفضة
أتحدى الفرنسيين أن يسجلوا هدفا كهدف كرواتيا : هدف مخدوم ماشي صدفة.
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0
15 - حميد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:11
مقابلة تحرق الاعصاب... ما هذا النحس!!! سيطرة كرواتية مطلقة ثم يسجلون على مرماهم!!! يسجلون التعادل ثم يقر الحكم بضربة جزاء للفرنسيين!!! ماهذا الحظ، للفرنسسين...
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-1
16 - Abrams الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:11
Allez les bleus cette coupe est pour la France il vous reste 45 mn pour faire la fête et pour votre 2ème étoile vous méritez d'être champion du monde
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0
17 - بنت الرباط الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:13
انا بعدا بان لي تحيز من الحكم لفرنسا. كلما قرب ليهوم لاعب كرواتي يطيحو ويحتسب ليهم خطأ. بينما اللي لاعب مزيان هوما الكروات.
تعصبت. فكروني بماتش المغرب...وماغانشوفش الشوط التاني
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0
18 - و محمد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:13
حتى الصفحات الفرنسية لم تقل فرنسا قهرت .الله يعفو علينا فرنسيين اكتر منهم
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4
19 - الادريسي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:15
اي كاس عالم تتكلمون اي نهاءي تتكلمون الكرة سيست .ضربة جزاء غير صحيحة خيالية. لانها لفرنسا لذلك احتسبت لو كانت لكرواتيا لا تحتسب.
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3
20 - saidr الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:20
فرنسا قاهرة كرواتيا زهر،وكرواتيا قاهراها قهير ومسيطراها لعب بشهادة المعلقين الفرنسيين،هدفي فرنسا بالنيران الصديقة فقط,لا وجه للمقارنة رغم قوة اللاعبين الفرنسيين يعانون من فريق كرواتيا وكأنهم الجن فعليا.
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2
21 - Hicham الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:24
les croatiens jouent très bien les français sont faibles et la moitiers c'est des africains.......et les butes qui ont marqués sont nuls, que le meilleurs gagne, personnelment je suis pour les croatiens ils le mérites.
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-1
22 - محايد الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:24
بل الفيفا من تقهر كرواتيا و كل من سولت له نفسه ان يلاعب "الكبار". انا ٬تصل مقاطعة كأس العالم....
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3
23 - التسولي الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:25
اش كتعطينا كرواتيا سبحان الله كنكلوا في الطبسيل وندربوه بركل
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-2
24 - سيمسم الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:41
نعمت كمواطن مغربي اتمنا الفوز لفرنسا.
اقرب لنا كيف ما كانت الاحوال.
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0
25 - Mohamed الأحد 15 يوليوز 2018 - 17:44
الحارس تاع كواسيا عيان بزاف.دوماج كرواسيا لعبو مزيان
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