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الرئيسية | رياضة | الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا

الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا

الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا
هسبريس - متابعة
الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:35

توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - anonyme الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:57
ما عرفتش علاش ما عطاوهاش لرونالدو ،lol
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-35
2 - radwan الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:01
كان من المتوقع الفوز بجدارة واستحقاق بفضله وصل المنتخب الكرواتي للنهاية.
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34
3 - L.M الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:02
يستاهل ونص بل فريقه يستاهل الكأس التي سرقت منهم بالتدليس
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22
4 - خويلي الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:04
بعمله الجدي وتفانيه في اللعب وحب كرة القدم وتواضعه مع جميع اصدقاءه...يستحق بامتياز لقب احسن لاعب هاده الدورة...مبروك عليه وعلي الشعب الكرواتي.....
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13
5 - البنيحياتي الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:12
الفريق الفرنسي أغلب لاعبيه من أفريقيا فهنيئا لأفريقيا بكأس العالم
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16
6 - intidam الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:15
واخيرا فازت إفريقيا على كرواتيا في نهائي كأس العالم 4-2 لكن كرواتيا فريق قوي يستحق التقدير
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