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كُتّاب وآراء
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الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا
الأحد 15 يوليوز 2018 - 18:35
توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - radwan الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:01
كان من المتوقع الفوز بجدارة واستحقاق بفضله وصل المنتخب الكرواتي للنهاية.
3 - L.M الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:02
يستاهل ونص بل فريقه يستاهل الكأس التي سرقت منهم بالتدليس
4 - خويلي الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:04
بعمله الجدي وتفانيه في اللعب وحب كرة القدم وتواضعه مع جميع اصدقاءه...يستحق بامتياز لقب احسن لاعب هاده الدورة...مبروك عليه وعلي الشعب الكرواتي.....
5 - البنيحياتي الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:12
الفريق الفرنسي أغلب لاعبيه من أفريقيا فهنيئا لأفريقيا بكأس العالم
6 - intidam الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:15
واخيرا فازت إفريقيا على كرواتيا في نهائي كأس العالم 4-2 لكن كرواتيا فريق قوي يستحق التقدير
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