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الرئيسية | رياضة | مبابي أفضل لاعب صاعد في كأس العالم 2018

مبابي أفضل لاعب صاعد في كأس العالم 2018

مبابي أفضل لاعب صاعد في كأس العالم 2018
هسبريس - متابعة
الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:00

توج كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البنيحياتي الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:14
أغلب لاعبي الفريق الفرنسي من أفريقيا فهيئا لأفريقيا بكأس العالم
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