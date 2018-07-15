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كُتّاب وآراء
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مبابي أفضل لاعب صاعد في كأس العالم 2018
الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:00
توج كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا بروسيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - البنيحياتي الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:14
أغلب لاعبي الفريق الفرنسي من أفريقيا فهيئا لأفريقيا بكأس العالم
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