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الرئيسية | رياضة | البلجيكي كورتوا ينال "القفاز الذهبي" بالمونديال

البلجيكي كورتوا ينال "القفاز الذهبي" بالمونديال

البلجيكي كورتوا ينال "القفاز الذهبي" بالمونديال
هسبريس - متابعة
الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:56

توج البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة (القفاز الذهبي) كأفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mohamed الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:04
ها د الحارس كيشباه لشار ديكول charles de Gaulle
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