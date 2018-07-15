24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/07/2018
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:38
|06:24
|13:38
|17:18
|20:44
|22:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- منقذة الكلاب الضالة
- رصيف الصحافة: الدولة المغربية تملك ثروة أقل من "داعش" الإرهابية
- جمهور وفاق سطيف: الطاوسي أصبح مدربا جزائريا
- حملة تحسيس تحارب انتهاكات بيئية بـ"ستي فاظمة"
- "حافلات الموت" تجوب العاصمة .. أوضاع منبوذة وحلول موعودة
مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)
أغناج: مُعتقلو "حراك الريف" لم يستفيدوا من شروط المحاكمة العادلة (5.00)
- مصدر يؤكد موافقة الفرنسي هيرفي رونار على تدريب المنتخب الجزائري - (133)
- أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة - (109)
- المنتخب الفرنسي بطلا للعالم للمرة الثانية بعد فوزه على كرواتيا - (109)
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟ - (88)
- تصريحات حامي الدين حول الملكية تضيق الخناق على "الإخوان" - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
البلجيكي كورتوا ينال "القفاز الذهبي" بالمونديال
الأحد 15 يوليوز 2018 - 19:56
توج البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة (القفاز الذهبي) كأفضل حارس مرمى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Mohamed الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:04
ها د الحارس كيشباه لشار ديكول charles de Gaulle
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1