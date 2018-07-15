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الرئيسية | رياضة | 6 أهداف تتوج هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي

6 أهداف تتوج هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي

6 أهداف تتوج هاري كين بجائزة الحذاء الذهبي
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:50

توج الإنجليزي هاري كين بجائزة (الحذاء الذهبي) كأفضل هداف في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018 برصيد ستة أهداف .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - odassalh الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:00
هيري كاين لا يستحق الحداء الذاهبي نردين المرابت احسن منو ولكن هدي هي fifa لله ياخد في هم الحق
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