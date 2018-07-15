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الرئيسية | رياضة | منتخب إسبانيا يحصل على كأس "اللعب النظيف"

منتخب إسبانيا يحصل على كأس "اللعب النظيف"

منتخب إسبانيا يحصل على كأس "اللعب النظيف"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:02

فاز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس اللعب النظيف في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا.

وودع المنتخب الإسباني منافسات البطولة من دور الستة عشر بعد خسارته امام المنتخب الروسي 3 / 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وخاض المنتخب الإسباني أربع مباريات في البطولة، وحصل على إنذارين فقط، وارتكب لاعبيه 34 خطأ فقط.

وكان المنتخب الكولومبي هو الفائز بجائزة اللعب النظيف في مونديال 2014 الذي أقيم بالبرازيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد المريني الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:10
اسبانيا واللعب النظيف؟ كيفاش ما فهمتش ههه
لا هاد كاس العالم مهازل و صافي
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38
2 - كا ولا ماكا الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:19
معطاوهاش كأس العالم...عطاوها اللعب النضيف...لمهم يعطيوها يعطيوها شي حاجة.
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31
3 - Observateur الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:35
جائزة واحدة لم تشير إليها الفيفا وهي :جائزة اللاعب البطولي ! حتما ستكون من نصيب اللاعب أمرابط ! لكن ربما لأن حتى جامعتنا لم تفكر في منحها له ؟ روح يامسكين العرب الأفارقة لا مكان لهم بين العنصريين ... إسبانيا بأربعة مباريات نالت حقها من الكعكة....لأن لديها فريقين يساهمان في تنشيط اللعبة على مستوى الكون وترد على الفيفا اموال طائلة...
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7
4 - أبوياسر الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:43
منتخب فيه راموس وكياخذ جائزة اللعب النظيف مهازل الفيفا تضاف إلى خدعة VAR
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17
5 - Driss الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:46
جائزة اللعب النظيف يستحقها المنتخب الياباني بدون منازع...
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16
6 - aziz الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:46
تستحق انضف لعب و انضف لاعب في العالم هو راموس
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-6
7 - abdelkader الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:47
هاد كأس العالم والله إلى مهزلة الفرق التي تستحق اللعب النظيف هي كورية الجنوبية او كرواتية أو أحد الدول العربية
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0
8 - واحد من الرعية الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:50
لا تتسرعوا إخواني المعلقين فمهازل "إيفانتينو" و الفيفا لازالت مستمرة ، أكيد ستمنح جائزة أحسن حكم للأمريكي مارك كيغر الذي حكم مباراة المغرب و البرتغال و جائزة أول فريق يغادر المونديال لمنتخبنا الوطني ، و جائزة اللعب من تحت الطاولة و عقد صفقات شراء المباريات لمنتخب "قريش" و هلم جرا .
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0
9 - odassalh الأحد 15 يوليوز 2018 - 21:54
المنتخب الوحيد الذي لعب نظيفا هو Japan
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2
10 - intidam الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:00
ناري على كذبة معيقة راموس اعنف لاعب لكن لم يفلح اما الاسد نورالدين امرابط
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0
11 - faouzi الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:01
يريدون ان يكون البوديوم أوربيًا انها عصابة بلاتر باءمتياز
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0
12 - عبد الحكيم الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:10
باستثناء راموس،لاعبو المنتخب الاسباني سواء مع الفرق التي يلعبون فيها او مع المنتخب،معروفين بحسن اخلاقهم في الملعب مع خصومهم،وخاصة انيستا بيكي البا كاربخال و بوسكش،والشيء الذي يعاب على المنتخب المغربي في المونديال تدخلات لاعبيه العنيفة خلال لقاء اسبانيا،وخاصة التدخل العنيف من بلهندة ضد انيستا بضرب ساقه عن قصد،والتي تغاضى عنها الحكم حيث كان يستحق بطاقة صفراء،
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1
13 - hassan الأحد 15 يوليوز 2018 - 22:25
اليابان احق بها.... ولكن لا مصداقية في منظومة اشركت الرياضة بالسياسة
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0
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