منتخب إسبانيا يحصل على كأس "اللعب النظيف"

هسبريس - د.ب.أ

فاز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس اللعب النظيف في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا.

وودع المنتخب الإسباني منافسات البطولة من دور الستة عشر بعد خسارته امام المنتخب الروسي 3 / 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وخاض المنتخب الإسباني أربع مباريات في البطولة، وحصل على إنذارين فقط، وارتكب لاعبيه 34 خطأ فقط.

وكان المنتخب الكولومبي هو الفائز بجائزة اللعب النظيف في مونديال 2014 الذي أقيم بالبرازيل.