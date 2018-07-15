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كُتّاب وآراء
38 مليون دولار مكافأة فوز فرنسا بكأس العالم
حصل المنتخب الفرنسي، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، على 38 مليون دولار أمريكي.
وتغلب منتخب فرنسا 4 / 2 على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية للمونديال اليوم الأحد، ليتوج المنتخب الملقب بـ(الديوك) باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
وتبلغ الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم، 28 مليون دولار.
وارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار ثلاثة ملايين دولار مقارنة بمونديال البرازيل 2014.
ونال منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث 24 مليون دولار، مقارنة بـ22 مليون دولار حصل عليها منتخب هولندا، صاحب المركز الثالث في مونديال البرازيل، فيما حصل منتخب انجلترا، صاحب المركز الرابع في المونديال الروسي على 22 مليون دولار بزيادة مليوني دولار عن النسخة الماضية للبطولة.
وحصل المشاركون في دور الثمانية على 16 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار للمنتخبات التي تأهلت إلى دور الستة عشر.
أما المنتخبات التي خرجت من الدور الأول فحصلت على ثمانية ملايين دولار.
وبلغت قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 400 مليون دولار مقارنة بـ358 مليون دولار في مونديال البرازيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
CONGRALUTATIONS
عجيب أمركم يا من تحقدون و تحسدون فرنسا ... و الله أنتم بكم عقدة نفسية فرنسية هههه... و أغلبكم لم تقبلكم فرنسا فكرهتموها!
اعلموا ان فرنسا تستقبل سنويا اكثر من 37000 طالب مغربيا لدراسة بدون مقابل ! فابور! و تعطيهم مساعدات تصل ال 80% شهريا لسد ثمنً الكراء
و فرنسا تعطي سنويا الملايين من الاور في المساعدات الطبية للجمعيات و المستشفيات المغربية . هل تعلموا ان فرنسا تستقبل سنويا اكتر من 50 طفل من المناطق المهمشة في المغرب للقيام بعمليات جراحة معقدة عل مستوى القلب ؟ و فابور . كات تخسر عل كل طفل اكثر من 50000 اورو و هاد الجمعيات أنا اعرف وحدا منهم !
كم من حاقد على فرنسا من المزلمين سيصابون بصعقات خيبات امل تفقدهم صوابهم, وكم من غبي حسود سينسب فوز فرنسا الى افريقيا التي لم تعطي لبعض اللاعبين الفرنسيين شيء الا الجينات السوداء, كلهم ولدوا وترباو وكبروا في فرنسا التي يرجع لها كل الفضل في تطويرهم أيضا في تطوير منتخبنا المغربي اللذي يلعب فيه الكثير من الفرنسيين اللذين ولدوا و ترعرعوا و تكونوا في فرنسا ! إذن فرنسا لها الفضل عل كرتنا المغربية ....
تحية لمنتخب كرواتيا
كل منتخب لعب بدور المجموعات يحصل على 8 ملايين دولار.
أي أن المغرب حصل في المجموع على 9,5 مليون دولار زائد نصف مليون من الكاف (10 المجموع)
المنتخبات التي بلغت دور الـ16 تحصل على 12 مليون دولار.
منتخبات دور الـ8: تحصل على 16 مليون دولار.
صاحب المركز الرابع: 22 مليون دولار.
صاحب المركز الثالث: 24 مليون دولار.
الوصيف: 28 مليون دولار.
البطل: 38 مليون دولار
حقق مونديال البرازيل 2014 لـ “فيفا” دخلًا إجماليًا قدره 4.82 مليار دولار
من المتوقع أن تكسب روسيا نحو 23.89 مليار دولار على الأقل كعائدات، أي عشرة مليارات زيادة عما أنفقته في تجهيز الطرق وبناء الملاعب والفنادق..