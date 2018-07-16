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الرئيسية | رياضة | سامباولي يغادر منصبه كمدرب للمنتخب الأرجنتيني

سامباولي يغادر منصبه كمدرب للمنتخب الأرجنتيني

سامباولي يغادر منصبه كمدرب للمنتخب الأرجنتيني
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 00:40

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ان خورخي سامباولي ترك تدريب المنتخب الأول عقب مسيرة محبطة في نهائيات كأس العالم أدت لخروج المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية من دور 16 للبطولة أمام فرنسا التي توجت باللقب الأحد.

وأضاف الاتحاد الأرجنتيني في بيان مقتضب "توصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني خورخي سامباولي لاتفاق بالتراضي اليوم لفسخ عقده"

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