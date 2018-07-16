الاحتفالات تجتاح باريس بعد التتويج بكأس العالم

هسبريس - د.ب.أ

امتلأت شوارع العاصمة الفرنسية باريس بالهتافات، وصرخات المشجعين اليوم الأحد بعد فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على المنتخب الكرواتي 4 / 2 ليتوج للمرة الثانية في تاريخه بلقب كأس العالم.

واسفل برج إيفيل، حيث وصلت منطقة المشجعين، التي تستوعب 90 ألف مشجع، إلى طاقتها الاستيعابية قبل ثلاث ساعات من بدء المباراة، كان هناك بحر من ألوان العلم الفرنسي.

وهتفت الجماهير" نحن الأبطال".

وفي شارع الشانزليزيه، الذي تم تطويقه من قبل الشرطة تحسبا للاحتفالات، تسلق المشجعون محطات الحافلات والأكشاك، وأطلقوا قنابل الدخان وهتفوا :" نحن الفرنسيون".

وفي الحي اللاتيني، اندلعت مسيرات عفوية من الحانات وانطلقت من الشوارع الجانبية يغنون النشيد الفرنسي- لينضموا إلى الحفلة في الساحات القريبة.

وتم رش الجعة في كل مكان كما رقص من يشربون في الشوارع.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية :"لست بحاجة لضرب نفسك لتصدق هذا. هذا الأحد، المنتخب الفرنسي للحقيقة كتب صفحة جديدة في التاريخ".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي شاهد المباراة من ملعب لوجنيكي، لمحطة (آر إم سي) عبر الهاتف إنه عندما التقى باللاعبين قبل رحلتهم إلى روسيا كان له طلبا وحيد هو الحصول على النجمة الثانية.

وأضاف :" أنا مسرور جدا لفرنسا، وأنا فخور جدا بهم (باللاعبين) وبالفريق الكرواتي الذي لعب مباراة ممتازة".

وكتب بنيامين جريفو، المتحدث الرسمي باسم الحكومة عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" :"عمالقة! بعد 20 عاما، شكرا للمنتخب الفرنسي لإعطاء الحلم لجيل جديد".

وكتبت الصحيفة الفرنسية "لو باريزيان" :" إنهم خالدون، وديديه ديشان بشكل أكبر بقليل عن الآخرين"، في إشارة إلى أن المدرب الفرنسي فاز باللقب كلاعب ومدرب ليسير على خطى البرازيلي ماريو زاجالو والألماني فرانز بيكنباور.

واعترفت صحيفة "ليكيب" :"هذه بطولة الاتقان، حتى لو كان هناك شيئا ما ناقصا في بعض الأحيان أمام منافس شكل مشاكل أكثر مما كان متوقعا".

ولكن في باريس، كان وقت الاحتفال، وليس التحليل، حيث سارت السيارات في الشوارع وتجمهر حولها المشجعون في إشارات المرور مع خروج المشجعين الصغار ذكور وإناث من نوافذ السيارات، يهتفون ويرسمون علامات النصر في احتفالية المدينة.