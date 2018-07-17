كرواتيا تستحضر الواقع الأليم بعد "معجزة المونديال"

كارولوس جروهمان من موسكو*

عاشت كرواتيا حلما رائعا، وكانت قريبة من إحراز لقب كأس العالم لكرة القدم، لكنها ستعود الآن إلى "الواقع الأليم" بسبب البنية التحتية المتهالكة والفضائح المحلية.

ومع مشاركة لوكا مودريتش (32 عاما) على الأرجح في آخر بطولة دولية كبرى، ومع اقتراب نهاية مسيرة مجموعة من زملائه؛ مثل إيفان راكيتيتش (30 عاما) وماريو مانزوكيتش (32 عاما)، فإن وجود كرواتيا في النهائي من غير المرجح أن يتكرر قريبا.

وكان مودريتش نجم كرواتيا الأول، ولا يزال بوسعه الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام لكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة.

واحتشدت الجماهير الكرواتية في الشوارع رغم خسارة المنتخب أمام فرنسا في نهائي المونديال، لكن البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة يدرك أنه يملك مستقبلا واعدا.

وكانت كرواتيا قريبة من الفشل في التأهل لكأس العالم 2018، واحتاجت إلى الفوز 2-0 على أوكرانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لتنتزع المركز الثاني وتواجه اليونان في "مباراة سد".

وكانت هذه بداية مسيرة المدرب زلاتكو داليتش مع كرواتيا، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل لكأس العالم وينجح في تقديم مستويات رائعة في هذه التظاهرة العالمية.

ورغم ذلك فإن مستقبل داليتش غير واضح رغم ارتباطه بعقد يستمر حتى 2020. وقال المدرب الخجول، عند سؤاله عن استكمال تعاقده، "في الوقت الحالي لا أفكر في أي شيء سوى العودة بسلامة إلى كرواتيا والحصول على راحة".

ويدرك داليتش جيدا أنه من الصعب اتخاذ أي قرارات على المدى البعيد في كرواتيا؛ التي لا تزال تعاني من فضيحة كروية كبيرة. إذ قضت محكمة كرواتية الشهر الماضي بحبس زدرافكو ماميتش، رئيس دينامو زغرب السابق، لمدة ست سنوات ونصف الستة بسبب اتهامات تتعلق بالفساد.

ووجه النائب العام في كرواتيا، من ناحة أخرى في هذه القضية، اتهاما إلى مودريتش بالإدلاء بشهادة زور في القضية؛ ما يشكل ضربة كبيرة لسمعة لاعب وسط ريال مدريد.

وفي ظل الافتقار إلى بنية تحتية جيدة على الصعيد الكروي فإنه لم يكن غريبا أن يصف داليتش مسيرة بلاده في كأس العالم بـ"المعجزة".

وقال داليتش قبل خوض المباراة النهائية: "يجب أن نبدأ شيئا، وإذا لم يكن الآن فمتى؟ لدينا الشخصية والكبرياء، لكن يجب علينا التطور على كافة الأصعدة".

"هذه هي اللحظة المثالية لنقول: دعونا نفعل شيئا ما. فقد منحت الرياضة سعادة هائلة للشعب الكرواتي، وكتبنا أسماءنا في سجل التاريخ بكل تأكيد، وبالنظر إلى الظروف والبنية التحتية فإن هذه معجزة"، يفسر داليتش.