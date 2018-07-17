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كُتّاب وآراء
الخطر يحيط بالوداد والرجاء في أدغال الكرة الإفريقية
كثف فريق حوريا كوناكري الغيني استعداداته لفريق الوداد الرياضي، قبل مواجهة الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، وهو نفس النسق الذي يسير عليه "أسيك ميموزا" الإيفواري، خصم الرجاء البيضاوي لحساب نفس الدور من كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويواصل الفريق الغيني تداريبه في مركزه الخاص بحذر شديد، إذ يعول كثيرا على الجانب البدني الذي يشتغل عليه الفريق منذ مدة تحسبا لخصمه المغربي، ويسعى لخطف النقاط الثلاث للمواصلة السير بثقة نحو دور ربع نهائي البطولة.
وقال العميد أبو باكار كومارا، في تصريحات صحفية، إن اللاعبين يتطلعون للفوز على الوداد، متصدر ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف، وينتظر الدعم من الجماهير المحلية في هذه المباراة، معتبرا أن البيضاويين لهم تاريخ حافل من الإنجازات قاريا، ووجب الحذر منهم وعدم ارتباك الأخطاء الفردية.
ويتقاسم الوداد مع حوريا كوناكري صدارة المجموعة بأربعة نقاط، مع امتياز الأهداف لبطل إفريقيا، وستكون المباراة مهمة للطرفين لتوسيع الفارق قبيل مباراة العودة المقرر بعد عشرة أيام بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
من جهته، يستعد "أسيك ميموزا"، خصم الرجاء في كأس "كاف" بكل ثقة بعد نهاية موسمه بثلاثة ألقاب محلية، ويبحث الآن على العودة للواجهة القارية بشكل مميز، بعدما غاب منذ مدة عن الأدوار الطلائعية.
وخاض الفريق تداريبه الاعتيادية بملعبه بجميع لاعبيه الأساسيين، دون غيابات تذكر عن مباراته للفريق "الأخضر"، بينما تحدث المدرب الإيفواري، أماني ياو، لوسائل الإعلام المحلية عن صعوبة المواجهة، وأكد أن المعنويات مرتفعة لهزم الرجاء، متوقعا أن يستغل بشكل جيد عاملي الأرض والجمهور.
وأضاف الإطار التدريبي نفسه أنه يتوقع أن تكون المباراة تكتيكية وستكون الغلبة فيها للمستعد جيدا في الجانب البدني والذهني، متمنيا أن يحصد النقاط الثلاث للتقدم في الترتيب.
ويتوفر "ASEC" على ثلاث نقاط في الصف الثاني بسبورة الترتيب العام المؤقت، فيما يتوفر نادي الرجاء الرياضي على نقطتين فقط من تعادلين، وهي ثالث مباراة للفريقين في هذه المنافسة القارية، في انتظار الإياب بالمغرب بعد عشرة أيام.