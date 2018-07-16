بوتين: 25 مليون هجمة رقمية أحبطت في المونديال

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهيئات الأمنية أحبطت 25 مليون هجمة إلكترونية وجرائم أخرى على البنية التحتية للمعلومات، خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن بوتين قوله، خلال لقائه ممثلي مقر تأمين أمن المونديال، "خلال كأس العالم تم تحييد نحو 25 مليون هجمة إلكترونية وغيرها من الإجراءات الإجرامية على البنية التحتية للمعلومات في روسيا".

بوتين أضاف: "أود أن أشكر كل الموظفين الروس في الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، وكذلك، ممثلي وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة من أكثر من 30 بلدا. وأنا أعرف أن 126 ممثلا من 55 وكالة للخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون من 34 دولة شاركوا في هذا العمل المشترك".

كما ذكر الرئيس الروسي أن ضيوف كأس العالم شعروا بالأمان في روسيا، وزاد:"الأشخاص الذين جاؤوا إلى بلدنا شعروا بالأمان، كان بمقدورهم التحرك بشكل سلمي ومريح بين المدن وجميع أنحاء البلد ككل، ومشاهدة مباريات فرقهم المفضلة في الملاعب ومناطق المشجعين".

وشدد فلاديمير بوتين، أيضا، أن "جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن كانت جيدة، وهي لم تتسبب في مضايقات لا لزوم لها"، بتعبيره.