24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وجهة "ليكورج" السياحية بخدمات ضعيفة ورؤية متذبذبة في تنغير
- الأشعري: بنكيران عطّل تنزيل الدستور .. و"اتحاد الكتاب" بلا معنى
- الطاحونة الكبرى...
- الروبوتيك والمستقبل
- من أجل إنصاف عاملات الفراولة المغربيات
مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)
عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي" (5.00)
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
- المنتخب الفرنسي بطلا للعالم للمرة الثانية بعد فوزه على كرواتيا - (132)
- وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة - (129)
- نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية - (125)
- أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة - (114)
- بروكسل تحتضن جولة "إنقاذ" اتفاق الصيد البحري وسط ترقب أوروبي - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمهور "اليوفي" يطالب رونالدو بلقب عصبة الأبطال
استقبل المئات من مشجعي نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم في تورينو، اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو؛ المنضم حديثا إلى النادي.
جاء ذلك لدى وصول "الدون" إلى مقر المركز الطبي للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي الإجباري كجزء من إجراءات اتمام الصفقة.
وانتظر المشجعون منذ الساعات الأولى لصباح اليوم مقدم رونالدو لإلقاء نظرة على نجمهم الجديد، وهتفوا: "اجلب لنا لقب دوري الأبطال".
كريستيانوا وصل، أمس الأحد، إلى مدينة تورينو الإيطالية لكن يوفنتوس لم يكشف عن تفاصيل وصول اللاعب لمنع أي استقبال شعبي قبل إجراءات الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد.
وكان رونالدو ترك ريال مدريد الإسباني، مفضلا صفوف يوفنتوس، مقابل 112 مليون يورو لـ"لنادي الملكي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
رونالدو وحده لا أظن ذلك.