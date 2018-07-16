جمهور "اليوفي" يطالب رونالدو بلقب عصبة الأبطال

هسبريس من الرباط

استقبل المئات من مشجعي نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم في تورينو، اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو؛ المنضم حديثا إلى النادي.

جاء ذلك لدى وصول "الدون" إلى مقر المركز الطبي للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي الإجباري كجزء من إجراءات اتمام الصفقة.

وانتظر المشجعون منذ الساعات الأولى لصباح اليوم مقدم رونالدو لإلقاء نظرة على نجمهم الجديد، وهتفوا: "اجلب لنا لقب دوري الأبطال".

كريستيانوا وصل، أمس الأحد، إلى مدينة تورينو الإيطالية لكن يوفنتوس لم يكشف عن تفاصيل وصول اللاعب لمنع أي استقبال شعبي قبل إجراءات الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد.

وكان رونالدو ترك ريال مدريد الإسباني، مفضلا صفوف يوفنتوس، مقابل 112 مليون يورو لـ"لنادي الملكي".