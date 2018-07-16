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الرئيسية | رياضة | جمهور "اليوفي" يطالب رونالدو بلقب عصبة الأبطال

جمهور "اليوفي" يطالب رونالدو بلقب عصبة الأبطال

جمهور "اليوفي" يطالب رونالدو بلقب عصبة الأبطال
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 12:40

استقبل المئات من مشجعي نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم في تورينو، اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو؛ المنضم حديثا إلى النادي.

جاء ذلك لدى وصول "الدون" إلى مقر المركز الطبي للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي الإجباري كجزء من إجراءات اتمام الصفقة.

وانتظر المشجعون منذ الساعات الأولى لصباح اليوم مقدم رونالدو لإلقاء نظرة على نجمهم الجديد، وهتفوا: "اجلب لنا لقب دوري الأبطال".

كريستيانوا وصل، أمس الأحد، إلى مدينة تورينو الإيطالية لكن يوفنتوس لم يكشف عن تفاصيل وصول اللاعب لمنع أي استقبال شعبي قبل إجراءات الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد.

وكان رونالدو ترك ريال مدريد الإسباني، مفضلا صفوف يوفنتوس، مقابل 112 مليون يورو لـ"لنادي الملكي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - علوان الاثنين 16 يوليوز 2018 - 12:53
صفقة فاشلة لاعب انتهت صلاحيته في هاد المونديال لم يقوم ولو بمراوغة واحدة
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-20
2 - وداعا أسطورة الاثنين 16 يوليوز 2018 - 12:54
حظ موفق يا أسطورة جمهور ريال مدريد لن ولم ينساك أمتعتنا وعشنا معك أجمل الأوقات أمام الشاشات بأهدافك الخرافية ومراوغاتك الفنية باختصار الليغا لاتساوي شيء بدون كريستيانو وميسي
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5
3 - تعليق الاثنين 16 يوليوز 2018 - 12:57
رغم خروج منتخب بلاده من المونديال فمستوى الاعب في استقرار ويبقي الاعب الأول في العالم
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6
4 - Observateur الاثنين 16 يوليوز 2018 - 13:07
إن من باب التأويل: ونتابع مستقبلا صراع رياضي بين إيطاليا وإسبانيا...بل" حربا إعلامية " فيها سينتهي كل من الملكين !رونالدو وميسي...ويصعد للحكم نجما جديدا ، حتما سيصنعه الإعلام الرياضي والسياسي تماشيا مع سياسة الفيفا...اما نيمار فقد أدى دور الأرنب لفترة ولم يعد يصلح المهمة في الوقت الحاضر نظرا للإنتقادات التي تعرض لها....
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9
5 - محمد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 13:10
هههههه وكأن رونالدو هو وحده من جلب الشامبيونز ليغ لريال مدريد راكم كتحلمو
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1
6 - صقر الاثنين 16 يوليوز 2018 - 13:24
كان عليهم اشتراء بيل ومودريتش ونافاس هم من كانوا حاسمين فالحصول على الكأس ذات الأذنين.
رونالدو وحده لا أظن ذلك.
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