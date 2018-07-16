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كُتّاب وآراء
رسميا .. نور الدين أمرابط يلتحق بالدوري السعودي
اعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي نور الدين امرابط، من "واتفورد الإنجليزي"، لمدة ثلاث سنوات.
واكد النصر، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، "التعاقد رسميا مع لاعب خط الوسط المغربي"، لكنه لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.
واضاف النادي السعودي، مع نشر صورة للاعب الذي تألق خلال نهائيات كأس العالم في روسيا، عبارة: "أهلاً بالفارس العالمي نور الدين امرابط".
وشارك امرابط في المباريات الثلاث لـ"أسود الأطلس" في الدور الاول من "مونديال 2018"، باصما على أداء مميز خلال هذا الموعد العالمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
(( الدوري الخليجي ))
لنا الثقة الكاملة في قدرته على العطاء للفريق الوطني حتى وإن كان في بطولة الخليج ونتمنى له التوفيق في مساره كما نتمنى له أن يحرص مع طاقم فريقه الجديد على تنمية قدراته الذاتية حتى وإن كان بتداريب خاصة به يشرف عليها الطاقم الطبي هناك,
عقلية متخلفة لاتبحث الا عن المال،ولا يهمها التميز و الاستمرار في المجال الذي تعمل فيه،عكس العقلية الاوربية التي تبحث عن المزيد من الابداع و تطوير المستوى،
عندما تتعلم العقلية المغربية،ان العمل و الاجتهاد و التطور المستمر،يصنع الثروة وليس العكس،انذاك سوف نرى نجوما في كل المجالات،اما الان حتى لو وفرت لهم كل الامكانيات و الظروف المثالية،فلن يحققوا اي شيء،فبمجرد جمع بعض الملايين،يافل نجمهم