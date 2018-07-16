رسميا .. نور الدين أمرابط يلتحق بالدوري السعودي

هسبريس من الرباط

اعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي نور الدين امرابط، من "واتفورد الإنجليزي"، لمدة ثلاث سنوات.

واكد النصر، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، "التعاقد رسميا مع لاعب خط الوسط المغربي"، لكنه لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

واضاف النادي السعودي، مع نشر صورة للاعب الذي تألق خلال نهائيات كأس العالم في روسيا، عبارة: "أهلاً بالفارس العالمي نور الدين امرابط".

وشارك امرابط في المباريات الثلاث لـ"أسود الأطلس" في الدور الاول من "مونديال 2018"، باصما على أداء مميز خلال هذا الموعد العالمي.