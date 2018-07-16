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الرئيسية | رياضة | رسميا .. نور الدين أمرابط يلتحق بالدوري السعودي

رسميا .. نور الدين أمرابط يلتحق بالدوري السعودي

رسميا .. نور الدين أمرابط يلتحق بالدوري السعودي
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:55

اعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي نور الدين امرابط، من "واتفورد الإنجليزي"، لمدة ثلاث سنوات.

واكد النصر، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، "التعاقد رسميا مع لاعب خط الوسط المغربي"، لكنه لم يكشف عن القيمة المالية للصفقة.

واضاف النادي السعودي، مع نشر صورة للاعب الذي تألق خلال نهائيات كأس العالم في روسيا، عبارة: "أهلاً بالفارس العالمي نور الدين امرابط".

وشارك امرابط في المباريات الثلاث لـ"أسود الأطلس" في الدور الاول من "مونديال 2018"، باصما على أداء مميز خلال هذا الموعد العالمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - رشيد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:05
خرجتي على راسك سي نورالدين... عوض ماتقلب على نادي مرموق ترفع بيه المستوى ديالك فضلتي مليارات البترودولار .. هذه بلا شك نهاية مشوارك كلاعب دولي و قد سبقك إليه الكثيرون !
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54
2 - صعب المنال الأنصاري الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:05
صفقة مميزة للكبير العالمي
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-37
3 - من الرياض الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:10
مرحبا بك سي نور الدين في بلدك وبين أهلك ،،، وجماهير النصر طالبت بك كثيرا قبل ايام في تويتر وستفرح بك كثيرا ..
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-26
4 - مغربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:11
بعد الأحمدي المنتقل إلى الإتحاد جاء الدور على لمرابط وهذا دليل قاطع على رحيل رونار ... مسألة وقت فقط
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25
5 - غيور على وطنه الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:11
للأسف لاعب كبير بحال لمبرابط يدفن راسوا في بطولة الخليج واسفاه كان عليك حتى تقرب التقاعد وسير عندهم
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29
6 - mohamed007 الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:13
الدوري لمغربي أفضل لك بكثير من الدوري السعودي
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31
7 - mido الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:14
بئس الاختيار كان من الأجدر أن يستعمل عقله أو أن يلعب على الأقل في دوري الدرجة الثانية الاسباني أو الهولندي أو حتى التركي عوض اللعب مع من باعنا في المونديال رعاة الإبل. لا كرة لا مستوى لازين لا مجيي بكري. اضنه المال.فعل فعلته.
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24
8 - walid الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:15
صراحة ضيع على راسو الانتقال لفريق عالمي او معروف لانه بصم على لقائات فالموستوى و كان يمشي بعيد و تسرع فهاد الصفقة ولو انها مفيدة ماديا الا انها سلبية من الناحية الفنية و اقول له باي باي المنتخب ستضل في قلوبنا
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16
9 - م.العربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:15
c 'est bien dommage pour un tel joueur d'un calibre assez important de partir chez en ksa.
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17
10 - mounir الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:20
non mon frère tu mérites plus que l'Arabie Saoudite tu as un grand joueur oh là là je suis choqué
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5
11 - كويرية الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:21
مقبرة اللاعبين .للأسف مستواك أكبر من الدوري السعودي أو العربي بصفة عامة
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11
12 - intidam الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:22
سير السي نورالدين مكاين معامن اللهم سير جيب المال تاع بصح وربما راك قريب ان تعتزل من الاحسن مصلحتك هي الاولى ، انك بطل واسد كريستيانو رونالدو ورموس سيفرحون حين يسمعون انك احترفت في الخليج لانك كنت تفشل لهم مخططاتهم المهم الله اعاونك
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-4
13 - عاشق للهداف كريستيانو الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:22
هنيئا لك يا أخي والأن بعد أن تحصل على الأموال من نادي النصر السعودي يمكن أن تعتني جيدا بوالدتك ، ولما لا تأخذها هناك من أجل العمرة والحج .
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-3
14 - الكفيل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:29
لا مستقبل في دول الخليج في اي مجال ..مازال فيه الكفيل هو كل شئ. نوع من العبودية والاتجار في البشر
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5
15 - Amine الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:34
للأسف الرياضة في معضم الاوطن لا تضمن وبشكل كافي كل متطلبات الحياة من يدفع بعدة لاعبين بالتنازل على عدة أشياء مقابل المال ومقبرة النجوم لا تزال تحصد الضحاية في وطننا العربي
(( الدوري الخليجي ))
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3
16 - marokkii الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:36
ختامها مسك يضرب حجة وعمرة ويجي بحالو يشوف شي مشروع ويستقر مع وليداتو ويرتاح
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3
17 - FanMT الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:40
المرابط اتخد قراره من إيمان صادق بالتواجد بالقرب من الديار المقدسة: الظفر باجر الآخرة و الاستفادة من أجر الدنيا عن مجهوده كانسان يعمل لدنياه كأنه سيعيش أبد الظهر ويعمل لآخرته كانه سيموت غدا... الله وما وفقه في مسعاه..
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0
18 - عابر سبيل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:44
مستوى اللاعب لا يقاس بالفريق الذي يلعب له أو البطولة التي يلعب ضمنها وإنما باجتهاد اللاعب نفسه فكم من لاعب يلعب ضمن فريق مرموق ولكنه دائما يجلس في ذكّة البدلاء فهل مستواه سيحسن حينها بمجرد وجوده ضمن ذلك الفريق: النظرة السائدة هي فقط نظرة رونار وليس نظرة عامة صالحة لكل زمان ومكان وزمن وإلاّ ما كان لينادي على بوصوفة وفوق هذا وذاك فزمن رونار قد انتهى ويجب التفكير في المستقبل وليس التقيّد بأفكار مسبقة : لماذا ذهب أصلا إلى فريق ليغانيس لو كان مكانه مضمون بواتفورد : إنه أذكى من أن يفضل اسم الفريق أو الدولة على الممارسة الفعلية وقد قبل الإعارة لفريق ليغانيس عوض البقاء في واتفورد من دون لعب
لنا الثقة الكاملة في قدرته على العطاء للفريق الوطني حتى وإن كان في بطولة الخليج ونتمنى له التوفيق في مساره كما نتمنى له أن يحرص مع طاقم فريقه الجديد على تنمية قدراته الذاتية حتى وإن كان بتداريب خاصة به يشرف عليها الطاقم الطبي هناك,
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19 - عبد الحكيم الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:45
ليس عنده مايكفي من المال المسكين.
عقلية متخلفة لاتبحث الا عن المال،ولا يهمها التميز و الاستمرار في المجال الذي تعمل فيه،عكس العقلية الاوربية التي تبحث عن المزيد من الابداع و تطوير المستوى،
عندما تتعلم العقلية المغربية،ان العمل و الاجتهاد و التطور المستمر،يصنع الثروة وليس العكس،انذاك سوف نرى نجوما في كل المجالات،اما الان حتى لو وفرت لهم كل الامكانيات و الظروف المثالية،فلن يحققوا اي شيء،فبمجرد جمع بعض الملايين،يافل نجمهم
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