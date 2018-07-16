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الرئيسية | رياضة | الملك محمد السادس: إنجاز المنتخب الفرنسي رائع

الملك محمد السادس: إنجاز المنتخب الفرنسي رائع

الملك محمد السادس: إنجاز المنتخب الفرنسي رائع
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:09

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية،د إيمانويل ماكرون، بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وأعرب ملك المغرب، في هذه البرقية، للرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي عن "أطيب التهاني بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب الفرنسي، أمام نظيره الكرواتي، خلال المباراة النهائية لكأس العالم".

ومما جاء في التهنئة الملكية: "خلال هذه المنافسات، اكتشف العالم بأسره منتخبا فرنسيا يتألف من لاعبين شباب، يتحلون بالموهبة والقتالية. وإنني لأعرب لهم ولمؤطريهم عن أخلص التهاني على هذا الإنجاز الرائع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سوسي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:32
ماراي صاحب الجلالة في انجاز الحكومة ؟ وشكرا .
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2 - مول البراكة وافتخر الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:36
عاش سيدنا محمد السادس امير المؤمنين
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3 - salah الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:38
والله العظيم ماكرهتش حتى انا سيدنا يبعث ليا شي برقية غير باش يتعرف علي وشكرا
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-1
4 - رشيد الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:39
حنا ديما الأوائل فالصواب و التهاني و التعازي... الفوز و النجاح ماشي اختصاصنا !
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5 - محمد بلحسن الاثنين 16 يوليوز 2018 - 16:43
خير الكلام ما قل و دل.
الفريق الفرنسي رائع.
شكرا جلالة الملك.
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