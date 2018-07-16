24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وجهة "ليكورج" السياحية بخدمات ضعيفة ورؤية متذبذبة في تنغير
- الأشعري: بنكيران عطّل تنزيل الدستور .. و"اتحاد الكتاب" بلا معنى
- الطاحونة الكبرى...
- الروبوتيك والمستقبل
- من أجل إنصاف عاملات الفراولة المغربيات
عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي" (5.00)
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
هل تخطط "الجماعة والبيجيدي" لإنشاء حزب إسلامي في إسبانيا؟ (5.00)
- نشطاء أمازيغ يحتجون ضد تسمية أزقة أكادير بعناوين فلسطينية - (144)
- المنتخب الفرنسي بطلا للعالم للمرة الثانية بعد فوزه على كرواتيا - (133)
- وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة - (133)
- بروكسل تحتضن جولة "إنقاذ" اتفاق الصيد البحري وسط ترقب أوروبي - (80)
- مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس: إنجاز المنتخب الفرنسي رائع
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية،د إيمانويل ماكرون، بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.
وأعرب ملك المغرب، في هذه البرقية، للرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي عن "أطيب التهاني بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب الفرنسي، أمام نظيره الكرواتي، خلال المباراة النهائية لكأس العالم".
ومما جاء في التهنئة الملكية: "خلال هذه المنافسات، اكتشف العالم بأسره منتخبا فرنسيا يتألف من لاعبين شباب، يتحلون بالموهبة والقتالية. وإنني لأعرب لهم ولمؤطريهم عن أخلص التهاني على هذا الإنجاز الرائع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الفريق الفرنسي رائع.
شكرا جلالة الملك.