الملك محمد السادس: إنجاز المنتخب الفرنسي رائع

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية،د إيمانويل ماكرون، بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

وأعرب ملك المغرب، في هذه البرقية، للرئيس إيمانويل ماكرون وللشعب الفرنسي عن "أطيب التهاني بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب الفرنسي، أمام نظيره الكرواتي، خلال المباراة النهائية لكأس العالم".

ومما جاء في التهنئة الملكية: "خلال هذه المنافسات، اكتشف العالم بأسره منتخبا فرنسيا يتألف من لاعبين شباب، يتحلون بالموهبة والقتالية. وإنني لأعرب لهم ولمؤطريهم عن أخلص التهاني على هذا الإنجاز الرائع".