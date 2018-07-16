24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي" (5.00)

  2. نتحدث عن الحداثة.. ولكن عن أي حداثة؟ (5.00)

  3. عائلات معتقلي حراك الريف (5.00)

  4. مكاسب وتراجعات في الدستور (5.00)

  5. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المغرب يُنهي "المونديال" في الرتبة الـ27 خلف تونس والسعودية

المغرب يُنهي "المونديال" في الرتبة الـ27 خلف تونس والسعودية

المغرب يُنهي "المونديال" في الرتبة الـ27 خلف تونس والسعودية
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:00

أنهى الفريق الوطني المغربي منافسات كأس العالم التي اختتمت، أمس، بتتويج المنتخب الفرنسي بطلا للعالم بعد تفوقه على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المركز 27.

وتفوق "الأسود" على المنتخب المصري، الذي حل في المركز ما قبل الأخير، ومتخلفا عن منتخبات السعودية (الرتبة 26) وتونس (الرتبة 24) ونيجيريا (الرتبة 21) والسنغال (الرتبة 17).

وفاز المنتخب الفرنسي بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد سحق منتخب كرواتيا في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما أنهت الأرجنتين المسابقة في المركز الـ16 بعد مستوى هزيل في هذه النسخة، بينما حلت البرازيل، بطلة الكأس خمس مرات في الرتبة السابعة.

وحققت تونس أفضل مركز عربي في النهائيات بعد فوزها على المنتخب البنمي وخسارتها في مباراتين أمام إنجلترا وبلجيكا، فيما جاءت السعودية في المركز الـ26 بعد فوزها على المنتخب المصري عقب خسارتين أمام كل من روسيا والأوروغواي.

وهذا الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم:

1 – فرنسا

2 – كرواتيا

3– بلجيكا

4 – إنجلترا

5 – أوروجواي

6 - البرازيل

7 – السويد

8 – روسيا

9 – كولومبيا

10 – إسبانيا

11 – الدنمارك

12 – المكسيك

13 – البرتغال

14 – سويسرا

15 – اليابان

16 – الأرجنتين

17 – السنغال

18 – إيران

19 – كوريا الجنوبية

20 – بيرو

21 – نيجيريا

22 – ألمانيا

23 – صربيا

24 – تونس

25 – بولندا

26 – السعودية

27 – المغرب

28 – أستراليا

29 – كوستاريكا

30 – أيسلندا

31 – مصر

32 - بنما

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الجامعة المقدسة الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:19
8 فرنسيين+5 هولنديين+بلجيكيان+اسبانيان+الماني للحصول على رتبة متؤخرة ونقطة وحيدة بعد صرف ملايير بدون حساب من طرف لقجع صاحب الجامعة المقدسة.وقاليك بغاو ينظمو المونديال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - الرباطي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:20
الحمد الله على كل حال المرتبة 27 في المونديال اشاء المركز 1 فكاس أفريقيا في الكاميرون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
3 - الوافي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:20
المرتبة 27 وداك المدرب رونار حاسب راسو كوارديولا والصحافة تنفخ فيه كأنه فاز بكأس العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
4 - Rachid الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:27
Mabrook a3lihom la classe 27 .mais que est le classement du justice du sante...... pauvrete......?????? Ou seuelment pour drogue le poeple acec le foot
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
5 - مغربي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:28
ترتيب محترم و جيد إن كان هذا هو التصنيف العالمي للفيفا الشهري ... لا أعلم هل هذا الترتيب هو المعهود شهريا أم فقط الترتيب في المونديال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
6 - المواطن الحازق الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:29
بعيدا عن الفنطازيات و العنتريات. هدا هو مستوى المنتخب. اما الكرة الوطنية بصفة عامة فلا محل لها من الاعراب و الدليل في بلد 40 مليون نسمة كم لاعب محلي شارك في النهائيات. و اي اضافة اعطوها للفريق؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
7 - امازيغ الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:30
المهم المشاركة وانها انتصارا ت رغم انها انهزامات وما اكثرها من الترشح الى مونديال 2026 الى اتفاقية الصيد البحرى مرورا بالقرار الاممى 2414 الى قرار الاتحاد الافريقى.
انه مغرب الانتصارات عفوا الانكسارات ومن لا يفقه شيىء فى الوهم عليه باستشارة الخبير العالمى ف بيع الوهم والتبلعيط الاستاذ عبد الرحيم منار اسليمى.

انها الانتصارات المزعومة مثل القوة الجهوية التى تحتل المرتبة 123 فى مؤشر التنمية البشرية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - حاميدو الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:32
تعودنا على الرتب الأخيرة في كل التصنيفات الا تصنيف واحد نحتل فيه المراتب الأولى...الفساد والظلم الاجتماعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
9 - سعيد الراجي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 19:36
أنا لا أعرف على ماذا اعتمدت الفيفا في هذا التصنيف المنتخب المغربي افضل من التونسي والسعودي والنيجري والمصري كان عليه ان يتصدر تصنيف العرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.