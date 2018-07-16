المغرب يُنهي "المونديال" في الرتبة الـ27 خلف تونس والسعودية

هسبريس من الرباط

أنهى الفريق الوطني المغربي منافسات كأس العالم التي اختتمت، أمس، بتتويج المنتخب الفرنسي بطلا للعالم بعد تفوقه على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المركز 27.

وتفوق "الأسود" على المنتخب المصري، الذي حل في المركز ما قبل الأخير، ومتخلفا عن منتخبات السعودية (الرتبة 26) وتونس (الرتبة 24) ونيجيريا (الرتبة 21) والسنغال (الرتبة 17).

وفاز المنتخب الفرنسي بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد سحق منتخب كرواتيا في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما أنهت الأرجنتين المسابقة في المركز الـ16 بعد مستوى هزيل في هذه النسخة، بينما حلت البرازيل، بطلة الكأس خمس مرات في الرتبة السابعة.

وحققت تونس أفضل مركز عربي في النهائيات بعد فوزها على المنتخب البنمي وخسارتها في مباراتين أمام إنجلترا وبلجيكا، فيما جاءت السعودية في المركز الـ26 بعد فوزها على المنتخب المصري عقب خسارتين أمام كل من روسيا والأوروغواي.

وهذا الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم:

1 – فرنسا

2 – كرواتيا

3– بلجيكا

4 – إنجلترا

5 – أوروجواي

6 - البرازيل

7 – السويد

8 – روسيا

9 – كولومبيا

10 – إسبانيا

11 – الدنمارك

12 – المكسيك

13 – البرتغال

14 – سويسرا

15 – اليابان

16 – الأرجنتين

17 – السنغال

18 – إيران

19 – كوريا الجنوبية

20 – بيرو

21 – نيجيريا

22 – ألمانيا

23 – صربيا

24 – تونس

25 – بولندا

26 – السعودية

27 – المغرب

28 – أستراليا

29 – كوستاريكا

30 – أيسلندا

31 – مصر

32 - بنما