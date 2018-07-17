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الرئيسية | رياضة | بوتين يخاطب ترامب: "الكرة توجد الآن في ملعبك"

بوتين يخاطب ترامب: "الكرة توجد الآن في ملعبك"

بوتين يخاطب ترامب: "الكرة توجد الآن في ملعبك"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 00:40

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى كرات مونديال 2018 إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا إن "الكرة في ملعبك".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع الزعيمين، أمس الإثنين، عقب لقائهما المغلق في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ومرر بوتين الكرة إلى ترامب "تكريمًا لاستضافة الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك كأس العالم عام 2026".

وردًا على سؤال صحفي حول كأس العالم، قال بوتين: "سيدي الرئيس، سأعطيك الكرة، والآن هي في ملعبك".

واستقبل ترامب موقف بوتين بالضحك والشكر، وقام بالتقاط الكرة ثم إعادة تمريرها إلى زوجته ميلانيا التي كانت في صفوف حاضري المؤتمر الصحفي.

وبدوره أضاف ترامب: "هذا لطيف جدًا، نتمنى أن نقوم بعمل جيد (في مونديال 2026)، وهذه الكرة ستكون من أجل ابني بارون".

وبارون هو الابن الوحيد لترامب وميلانيا، ويبلغ من العمر 12 عامًا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 01:20
بوتين راه عطى ترامب كورة سوريا،قاليه صافي لعبنا بيهم دبا نوبتكم نتوما تلعبو بيهم،شيء محزن ولينا كرة قدم تيلعبوبينا كيفما بغاو.
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2 - المجيب الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 01:48
يوااااازاااااع !! بوتين يمرر الكرة لترامب ليبقي المغرب في وضعية شرووووود. علينا ان نطالب بمشاهدة الفار للتحقق من سلامة المراوغة.
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