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الرئيسية | رياضة | لندن ترحب بإمكانية تنظيم كأس العالم لـ2030

لندن ترحب بإمكانية تنظيم كأس العالم لـ2030

لندن ترحب بإمكانية تنظيم كأس العالم لـ2030
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 01:10

أبدت الحكومة البريطانية موقفا منفتحا حيال التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.

ونقلت وكالة أنباء "برس اسوسييشن" البريطانية عن متحدث باسم تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، تأكيده على هذا الموقف، وقال:" لدينا سجل حافل يتعلق بالأحداث الرياضية الكبيرة، ولدينا الاستادات والبنية التحتية والخبرة".

وأضاف المتحدث أن الحكومة "ترحب" بالحديث عن هذا المشروع، لافتا إلى أن هناك إمكانية جيدة لتحول ملف التقدم من إنجليزي خالص إلى بريطاني بحيث تنظم البطولة انجلترا بالمشاركة مع اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث إن هذه الخطوة تتوقف على خطط اتحادات كرة القدم في هذه البلدان .

كانت انجلترا قد نظمت بطولة كأس العالم في عام 1966 وتوجت بها.

وتقدمت انجلترا وحدها بطلب لتنظيم بطولتي كأس العالم 2006 و2018، غير أن تنظيم البطولة فازت بها ألمانيا وروسيا.

ومن خلال تنظيم بطولة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لندن عام 2012، تمكنت انجلترا من الترويج لنفسها كمنظم لحدث رياضي كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع 54¥£€$ الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 01:28
إذا ترشحت بريطانيا واسكيلندا وايرلندا لمونديال 2030 فنقول للمغرب اسحب الترشيح من الآن فإن التاريخ سيعيد نفسه (والله اعلم ) والفاهم يفهم.
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2 - aadil الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 01:47
اذا لم يعتمد مبدأ التناوب بين القارات فالمغرب لن ينظم المونديال إلا في سنة 2030 هجرية
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