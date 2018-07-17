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كُتّاب وآراء
لندن ترحب بإمكانية تنظيم كأس العالم لـ2030
أبدت الحكومة البريطانية موقفا منفتحا حيال التقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.
ونقلت وكالة أنباء "برس اسوسييشن" البريطانية عن متحدث باسم تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، تأكيده على هذا الموقف، وقال:" لدينا سجل حافل يتعلق بالأحداث الرياضية الكبيرة، ولدينا الاستادات والبنية التحتية والخبرة".
وأضاف المتحدث أن الحكومة "ترحب" بالحديث عن هذا المشروع، لافتا إلى أن هناك إمكانية جيدة لتحول ملف التقدم من إنجليزي خالص إلى بريطاني بحيث تنظم البطولة انجلترا بالمشاركة مع اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.
وفي هذا السياق، قال المتحدث إن هذه الخطوة تتوقف على خطط اتحادات كرة القدم في هذه البلدان .
كانت انجلترا قد نظمت بطولة كأس العالم في عام 1966 وتوجت بها.
وتقدمت انجلترا وحدها بطلب لتنظيم بطولتي كأس العالم 2006 و2018، غير أن تنظيم البطولة فازت بها ألمانيا وروسيا.
ومن خلال تنظيم بطولة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لندن عام 2012، تمكنت انجلترا من الترويج لنفسها كمنظم لحدث رياضي كبير.