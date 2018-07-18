بن عرفة يطالب برحيل ديشان بعد نيل كاس العالم

هسبريس ـ مُتابعة

طالب اللاعب الفرنسي حاتم بن عرفة مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديديي ديشان، بالاستقالة من منصبه بسبب "اللعب الفقير والقبيح للفريق خلال مونديال روسيا 2018"، كما أكد صعوبة تأهل "الديكة" إلى بطولة أمم أوروبا المقبلة.

وقال بن عرفة في مقال بصحيفة "فرانس فوتبول" في خضم احتفالات فرنسا باللقب، إنه "يتعين النظر إلى الأمام بغض النظر عن الانتصار في روسيا".

اللاعب الذي يرتبط بعقد مع فريق باريس سان جيرمان، لكنه خارج حسابات الجهاز الفني، أضاف: "سيكون من الخطير الاختباء وراء النجمة الثانية لتحويل الكرة الفرنسية إلى نموذج عالمي... أسلوب اللعب والهوية باتا قبيحين للغاية"، وأكد أنه "لا يفضل انتشار هذا الشكل من اللعب في مراكز التأهيل".

ويرى بن عرفة أن لاعبي فرنسا، خلال المونديال، "راهنوا على أخطاء الخصم"، محذرا من أن "هذه الاستراتيجية قد لا تمنع من حدوث مفاجأة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، لأن اللاعبين سيواجهون منافسين سيستغلون هذا الجانب".

كما اعتبر المنتقد لنهج ديشان أن "فرنسا لا يجب أن تنتهج هذا الأسلوب في ظل امتلاكها للعديد من المواهب؛ مثل غريزمان وفقير ومبابي وديمبلي". وأشار اللاعب ذو الأصول التونسية إلى أنه تحدث مع بعض لاعبي الفريق وأكدوا أنهم "لا يعارضون تطوير اللعب كي يصبحوا أكثر هجوما".

وأكد اللاعب ذاته على ضرورة رحيل مدب المنتخب، ديديي ديشان، على غرار ما فعل مواطنه زين الدين زيدان عندما استقال من تدريب ريال مدريد في قمة مجده. وختم: "يجب أن يعمل خلف ديشان على تحرير المواهب وخلق هوية وأداء ممتع، مثل البرازيل، كي لا نظل نستمتع فقط بالنتائج".