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الرئيسية | رياضة | بن عرفة يطالب برحيل ديشان بعد نيل كاس العالم

بن عرفة يطالب برحيل ديشان بعد نيل كاس العالم

بن عرفة يطالب برحيل ديشان بعد نيل كاس العالم
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:04

طالب اللاعب الفرنسي حاتم بن عرفة مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديديي ديشان، بالاستقالة من منصبه بسبب "اللعب الفقير والقبيح للفريق خلال مونديال روسيا 2018"، كما أكد صعوبة تأهل "الديكة" إلى بطولة أمم أوروبا المقبلة.

وقال بن عرفة في مقال بصحيفة "فرانس فوتبول" في خضم احتفالات فرنسا باللقب، إنه "يتعين النظر إلى الأمام بغض النظر عن الانتصار في روسيا".

اللاعب الذي يرتبط بعقد مع فريق باريس سان جيرمان، لكنه خارج حسابات الجهاز الفني، أضاف: "سيكون من الخطير الاختباء وراء النجمة الثانية لتحويل الكرة الفرنسية إلى نموذج عالمي... أسلوب اللعب والهوية باتا قبيحين للغاية"، وأكد أنه "لا يفضل انتشار هذا الشكل من اللعب في مراكز التأهيل".

ويرى بن عرفة أن لاعبي فرنسا، خلال المونديال، "راهنوا على أخطاء الخصم"، محذرا من أن "هذه الاستراتيجية قد لا تمنع من حدوث مفاجأة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، لأن اللاعبين سيواجهون منافسين سيستغلون هذا الجانب".

كما اعتبر المنتقد لنهج ديشان أن "فرنسا لا يجب أن تنتهج هذا الأسلوب في ظل امتلاكها للعديد من المواهب؛ مثل غريزمان وفقير ومبابي وديمبلي". وأشار اللاعب ذو الأصول التونسية إلى أنه تحدث مع بعض لاعبي الفريق وأكدوا أنهم "لا يعارضون تطوير اللعب كي يصبحوا أكثر هجوما".

وأكد اللاعب ذاته على ضرورة رحيل مدب المنتخب، ديديي ديشان، على غرار ما فعل مواطنه زين الدين زيدان عندما استقال من تدريب ريال مدريد في قمة مجده. وختم: "يجب أن يعمل خلف ديشان على تحرير المواهب وخلق هوية وأداء ممتع، مثل البرازيل، كي لا نظل نستمتع فقط بالنتائج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وائل الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:22
فرنسا حقا لم تلعب كرة عصرية وجميلة ولكن فازوا بالكأس وهذا هو الأهم أما كلام بنعرفة لما صدر منه لو كان هو كذلك من التشكيلة التي شاركت في هذه الدورة ولما قال هذا الكلام الذي يأتي فقط من شخص متدمر في داخله لأن المدرب لم يناديه.
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2 - وسيم الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:30
كلام بن عرفة صحيح فمنتخب الفرنسي لم يضهر اداءا قويا في مونديال ارتكز فقط علي اخطاء خصوم حتي مشواره في مونديال كان سهل بمقارنة مع كرواتيا او بلجيكا اوافقه راي لا اعتقد ان هدا المنتخب بهدغ اداء سيبقا علي راس المجد لكن ما اتار انتباهي احباط الدي نال من انصار زيدان بعض تتويج ديشاب هدا الشخص الدي لا يحبه الكتير من فرنسسين لاتوجهاته عنصرية ضد لاعبين دوي اصول العربية كبنزيمة وعادل رامي الدي اجلسه في دكة بدلاء
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6
3 - nourr psg الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:33
وا باز الفهامة الزايدة مالعب حتى دقيقة هاذ العام .
مع باريس .اوا ان لم تسحي ففعل ما شئت..
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5
4 - ما علينا وما عليهم الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:46
كلام في الصميم. قرنسا توجت بالكأس و لكن لم تمتع. ولكن كانت عندهم الواقعية هادى هي الكورة راها عامرا غير بالبرد والريح إللي جا يديها بحالها بحال .....
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5 - احمد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:51
انا متافق مع بنعرفة لان اداء الفريق الفرنسي كان دون المستوى ولا يستحق الفوز بالكاس. اعتمدوا على خطة دفاعية في جميع المقابلات وكنا كنتعصبو من اداءهم لاننا بغينا نتفرجو في كرة القدم.
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6 - غوبر فريد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 00:59
صدق او لا تصدق ومن عجاءب الكرة !!ان المدعو جيرو مهاجم فرنسا لم يسدد ولو تسديدة واحدة طيلة سبع مقابلات وهذه من الغرابة بمكان .حصل ان مهاجم يحرز كاس العالم دون ان يسدد للمرمى .
فازت ولَم تقنع والمهم هو التطبيل والنفخ والتهليل والشوفينية طيلة الأربع سنوات القادمة
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7 - خالي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 01:09
عندما يكون احسن لاعب في العالم ليس من الفريق الفائز بكاس العالم فكلامه صحيح
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