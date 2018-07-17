البلجيكي ألدرفيريلد: المونديال أثبتت "ظلم توتنهام"

هسبريس ـ مُتابعة

قال توبي ألدرفيريلد، مدافع بلجيكا، إنه كان يملك الكثير من الدوافع للتألق في كأس العالم لكرة القدم لإثبات أن استبعاده من التشكيلة الأساسية لناديه توتنهام هوتسبير "غير عادل".

وشارك المدافع، البالغ عمره 29 عاما، في أغلب مباريات توتنهام خلال بداية الموسم قبل أن تتعطل مسيرته بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ورغم إعلان جاهزيته في يناير إلا أنه شارك في ست مباريات فقط منذ نونبر العام الماضي.

ورغم استبعاد ألدرفيريلد من تشكيلة توتنهام الأساسية خاض المدافع القوي المباريات السبع مع بلجيكا في كأس العالم، وساهم في احتلال بلاده المركز الثالث في روسيا.

ألدرفيريلد صرح لوسائل إعلام بريطانية قائلا: "كنت ألعب بتركيز كبير في هذه البطولة. كنت أريد أن أثبت شيئا لنفسي والتأكيد على أن فترة ما قبل البطولة، وبغض النظر عن السبب، فإن عدم مشاركتي غير عادلة"، وأضاف: "كنت أريد إثبات أني لا أزال توبي كما كنت في نونبر".

وذكرت تقارير أن عدة أندية أوروبية مهتمة بضم ألدرفيريلد وقال اللاعب إنه غير متأكد من مستقبله رغم أنه يخطط للبقاء في توتنهام. ويستهل النادي نفسه مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد في 11 غشت المقبل.