إغراء "تشيلسي وسان جرمان" للروسي غولوفين

هسبريس ـ مُتابعة

أكد مصدر مسؤول من نادي تسيسكا الروسي أن فريقي تشيلسي الإنجليزي و باري سان جرمان الفرنسي تقدما بعرض "مغر" لضم لاعب منتخب روسيا ألكسندر غولوفين.

وأكد النادي الروسي أن حسم انتقال ألكسندر غولوفين الى أحد الفريقين سيتم خلال الأيام القادمة، بعد اختيار أحسن عرض يلائم تطلعات اللاعب الذي سطع نجمه في مونديال روسيا.

ورأت الصحافة الروسية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد يكون الأقرب لضم ألكسندر غولوفين لاعتبارات كثيرة، أهمها ملاءمة طريقة لعب النادي للمهارات التقنية للاعب الروسي، وقوة البطولة الإنجليزية التي قد تشكل فضاء لتألق اللاعب الروسي الشاب (22 سنة) أكثر في عالم كرة القدم .

وأضافت أن المقابل المالي الذي عرضه النادي اللندني، الذي يقترب من الذي طلبه نادي تسيسكا الروسي، سيكون أيضا حافزا آخر لقبول اللاعب الانتقال الى الدور الإنجليزي.

ولعب ألكسندر غولوفين أول مقابلة له مع نادي تسيسكا في مارس 2015، عندما كان عمره 19 سنة فقط، و ظهر لأول مرة بقميص المنتخب الروسي في يونيو 2015 خلال مباراة ودية أمام منتخب بيلاروسا.