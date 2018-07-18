24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:41
|06:26
|13:39
|17:19
|20:42
|22:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لعب بلاستيكية "مسرطنة" تغزو شواطئ البيضاء
- مهنيون يشجبون "إرهاب البحار" بسواحل الجبهة
- الدرك يحجز عشرات الدراجات النارية بآيت باها
- فرح الفاسي .. الصفحة الأولى
- سائق يتسبب في مقتل مهاجر مغربي بالبليار
شبكة مغربية تحذر من مستحضرات تجميل ومُكملات غذائية رياضية (5.00)
معهد البريد والمواصلات يحدث مسالك جديدة لمواكبة التطور الرقمي (5.00)
كوكاس يشرّح سوق السياسة .. مروضو قرود ونصّابون و"حلايقية" (5.00)
- هيرفي رونار: لن أترك تدريب "أسود الأطلس" احتراما لكل المغاربة - (129)
- "كن رجلا" حملة لرفض المغربيات ارتداء "البيكيني" - (107)
- الأزمي ينسب تراجع "البيجيدي" عن تصفية المعاشات إلى "فقر النواب" - (94)
- الرباط تستبشر بالاتفاق الفلاحي لفك أزمة الصيد البحري مع أوروبا - (55)
- تدابير الوقاية تستنفر جمعيات المستهلك لمواجهة تعفنات أضاحي العيد - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إغراء "تشيلسي وسان جرمان" للروسي غولوفين
أكد مصدر مسؤول من نادي تسيسكا الروسي أن فريقي تشيلسي الإنجليزي و باري سان جرمان الفرنسي تقدما بعرض "مغر" لضم لاعب منتخب روسيا ألكسندر غولوفين.
وأكد النادي الروسي أن حسم انتقال ألكسندر غولوفين الى أحد الفريقين سيتم خلال الأيام القادمة، بعد اختيار أحسن عرض يلائم تطلعات اللاعب الذي سطع نجمه في مونديال روسيا.
ورأت الصحافة الروسية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد يكون الأقرب لضم ألكسندر غولوفين لاعتبارات كثيرة، أهمها ملاءمة طريقة لعب النادي للمهارات التقنية للاعب الروسي، وقوة البطولة الإنجليزية التي قد تشكل فضاء لتألق اللاعب الروسي الشاب (22 سنة) أكثر في عالم كرة القدم .
وأضافت أن المقابل المالي الذي عرضه النادي اللندني، الذي يقترب من الذي طلبه نادي تسيسكا الروسي، سيكون أيضا حافزا آخر لقبول اللاعب الانتقال الى الدور الإنجليزي.
ولعب ألكسندر غولوفين أول مقابلة له مع نادي تسيسكا في مارس 2015، عندما كان عمره 19 سنة فقط، و ظهر لأول مرة بقميص المنتخب الروسي في يونيو 2015 خلال مباراة ودية أمام منتخب بيلاروسا.