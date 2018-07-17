كرة القدم الإيطالية تبدأ الموسم الجديد بإفلاس ناديين

هسبريس ـ مُتابعة

تلقت كرة القدم الإيطالي ضربة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2018 ـ 2019، حيث أعلن ناديا "باري" و"تشيزينا" إفلاسهما.

وشارك الفريقان في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، وكان باري قريبا من الصعود لدوري الدرجة الأولى عبر دور فاصل، لكنه تلقى هزيمة أمام "تشيتاديللا" بددت أماله.

وتفاقمت صدمة جماهير النادي، الذي تأسس قبل 110 أعوام، حيث أغلق أبوابه بعد الإخفاق في إيجاد مشتر في الوقت المناسب من أجل الالتزام بالموعد النهائي للتسجيل بدوري الدرجة الثانية.

وكان أندريا رادريزاني، مالك نادي "ليدز يونايتد"، قريبا من الاستحواذ على النادي الإيطالي، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أنه، طبقا للقوانين، يمكن لرئيس بلدية مدينة باري أن يختار الآن مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على النادي الذي سيهبط إلى الدرجة الرابعة، وهي أعلى درجة لمسابقات دوري الهواة في إيطاليا.

وقال أنطونيو ديكارو رئيس بلدية باري: "إنه يوم سيء، ليس لكرة القدم فقط في باري، وإنما للمدينة بشكل عام"، وأضاف: "إنه يوم هزيمة تعادل نحو ألف هزيمة على أرض الملعب. لقد قدمنا كل المحاولات الممكنة، وربما أكون قد تجاوزت مهامي كرئيس بلدية... لقد حاولت باعتباري مواطنا ومشجعا أيضا".

وكثيرا ما نافس باري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وصعدت منه عدة أسماء لامعة في الماضي؛ منهم لاعب المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بلات، الذي بدأ مسيرته الحافلة في الكرة الإيطالية من بوابة باري سنة 1991 .

كذلك لم يكن تشيزينا، الذي تأسس عام 1940، غريبا عن دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقد أعلن مجلس إدارته عن إفلاس النادي عبر بيان بموقعه على الإنترنت. وذكر: "يعلن تشيزينا أنه تقرر، خلال اجتماع مجلس الإدارة، تقديم إعلان الإفلاس إلى هيئة الإدعاء العام".