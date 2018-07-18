وكيل أعمال الياميق يؤكد بقاء اللاعب وسط "جنوة"

هسبورت - عمر الشرايبي*

فَنّد محيط لاعب كرة القدم المغربي المحترف جواد الياميق، مدافع فريق جنوة الإيطالي، الأخبار التي أشارت إلى رغبة الأخير بالاستغناء عن خدماته خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكّدا في الآن ذات أن مدافع الرجاء السابق يستعد بشكل طبيعي رفقة "الروسوبلو" في معسكرهم الإعدادي المقام حاليا في بلدة "نوتية" النمساوية.

وقال شقيق اللاعب وكيل أعماله، في اتّصال مع "هسبورت"، إن "ما يروج حول إعارة اللاعب صوب "série B"، مجرد تحليل لأحد صفحات أنصار النادي، لا يستند إلى مصدر سليم، تم تداوله عبر نطاق واسع"، مردفا: "إدارة جنوة متشبثة بالمدافع جواد الياميق، والدليل أنه يخوض حاليا المعسكر الإعدادي رفقة الفريق وتم منحه الرقم 5 ليرتديه خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى أن مسؤولي النادي لم يفاتحوه في أي رغبة بالاستغناء عن خدماته، حتى وإن تم ذلك، فإن اللاعب لن يغادر إلى فريق من الدرجة الثانية".

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن أحد الأندية التركية يقوم بجس نبض وكيل أعمال الياميق من أجل الاستفادة من خدماته، على غرار أندية إيطالية في "السيري أ"، كساسولو وكروتوني، إلا أنه يبدو أن اللاعب يتحيّن فرصته للانقضاض على مكانة رسمية رفقة فريقه الحالي، بعد أن بدأ يستأنس تدريجيا بالأجواء عقب قضائه نصف موسم رفقة "الروسوبلو"، قادما إليه من البطولة الاحترافية المغربية خلال "الميركاتو" الشتوي الماضي.

جدير بالذكر أن جواد الياميق ظهر في أول مباراة إعدادية لفريق "جنوة" جمعته بأحد الفرق المحلية النمساوية، نهاية الأسبوع الماضي، وشارك في البداية كظهير أيسر، قبل أن يعتمده المدرب دافيدي بالارديني في مركز متوسط الميدان الدفاعي، ليتم تعويضه بعد إحساسه ببعض الآلام الخفيفة في الجولة الثانية، في انتظار المحطات الإعدادية المقبلة التي من شأنها أن تقوي من حظوظ المحترف المغربي لانتزاع مكانة رسمية في التركيبة البشرية للفريق مع انطلاقة الموسم الكروي في إيطاليا.

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