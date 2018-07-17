24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:40
|06:25
|13:39
|17:19
|20:43
|22:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوتين وترامب يدينان التحقيق الأمريكي في تدخل روسيا بالانتخابات
- لعب بلاستيكية "مسرطنة" تغزو شواطئ البيضاء
- وعود جزائرية عليا بأداء الشرط الجزائي لخطف مدرب "أسود المغرب"
- زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق
- مهنيون يشجبون "إرهاب البحار" بسواحل الجبهة
كوكاس يشرّح سوق السياسة .. مروضو قرود ونصّابون و"حلايقية" (5.00)
ولد السالك: موريتانيا تتطلع لرؤية الملك .. والصحراء "حجر عثرة" (5.00)
- وعود جزائرية عليا بأداء الشرط الجزائي لخطف مدرب "أسود المغرب" - (122)
- هيرفي رونار: لن أترك تدريب "أسود الأطلس" احتراما لكل المغاربة - (121)
- الرباط تستبشر بالاتفاق الفلاحي لفك أزمة الصيد البحري مع أوروبا - (53)
- تدابير الوقاية تستنفر جمعيات المستهلك لمواجهة تعفنات أضاحي العيد - (48)
- شرطي يضع حدا لحياته باستعمال السلاح الوظيفي - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مشجعو المونديال أنفقوا 1,5 مليار دولار في موسكو
قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اإن مشجعي كرة القدم الذين وفدوا إلى المدينة خلال فعاليات المونديال أنفقوا في العاصمة الروسية وحدها أكثر من مليار ونصف مليار دولار.
وذكر سوبيانين، في منتدي موسكو العمراني 2018، أن "العاصمة الروسية استقبلت 3.8 ملايين مشجع"، مشيرا إلى أن "حجم نفقاتهم بلغ 96.6 مليار روبل (أكثر من مليار ونصف مليار دولار)"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات البلدية في العاصمة الروسية بدأت بتعويض المبالغ التي أنفقت على البنية التحتية الرياضية.
وحول تكاليف البنية التحتية الرياضية في موسكو قال سوبيانين: "لم نعد المدينة لكأس العالم بشكل خاص، فقط تم تجهيز ملعب لوزنيكي كي يطابق معايير الفيفا بتكلفة بلغت 25 مليار روبل (نحو 403 مليون دولار)".