مشجعو المونديال أنفقوا 1,5 مليار دولار في موسكو

هسبريس ـ مُتابعة

قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اإن مشجعي كرة القدم الذين وفدوا إلى المدينة خلال فعاليات المونديال أنفقوا في العاصمة الروسية وحدها أكثر من مليار ونصف مليار دولار.

وذكر سوبيانين، في منتدي موسكو العمراني 2018، أن "العاصمة الروسية استقبلت 3.8 ملايين مشجع"، مشيرا إلى أن "حجم نفقاتهم بلغ 96.6 مليار روبل (أكثر من مليار ونصف مليار دولار)"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات البلدية في العاصمة الروسية بدأت بتعويض المبالغ التي أنفقت على البنية التحتية الرياضية.

وحول تكاليف البنية التحتية الرياضية في موسكو قال سوبيانين: "لم نعد المدينة لكأس العالم بشكل خاص، فقط تم تجهيز ملعب لوزنيكي كي يطابق معايير الفيفا بتكلفة بلغت 25 مليار روبل (نحو 403 مليون دولار)".