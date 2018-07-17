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الرئيسية | رياضة | مشجعو المونديال أنفقوا 1,5 مليار دولار في موسكو

مشجعو المونديال أنفقوا 1,5 مليار دولار في موسكو

مشجعو المونديال أنفقوا 1,5 مليار دولار في موسكو
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 20:40

قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اإن مشجعي كرة القدم الذين وفدوا إلى المدينة خلال فعاليات المونديال أنفقوا في العاصمة الروسية وحدها أكثر من مليار ونصف مليار دولار.

وذكر سوبيانين، في منتدي موسكو العمراني 2018، أن "العاصمة الروسية استقبلت 3.8 ملايين مشجع"، مشيرا إلى أن "حجم نفقاتهم بلغ 96.6 مليار روبل (أكثر من مليار ونصف مليار دولار)"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات البلدية في العاصمة الروسية بدأت بتعويض المبالغ التي أنفقت على البنية التحتية الرياضية.

وحول تكاليف البنية التحتية الرياضية في موسكو قال سوبيانين: "لم نعد المدينة لكأس العالم بشكل خاص، فقط تم تجهيز ملعب لوزنيكي كي يطابق معايير الفيفا بتكلفة بلغت 25 مليار روبل (نحو 403 مليون دولار)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مول الحانوت الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:42
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات البلدية في العاصمة الروسية بدأت بتعويض المبالغ التي أنفقت على البنية التحتية الرياضية. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2 - خالد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 21:43
هذه رسالة لكل من ينادي بتنظيم المونديال في المملكة استثمار على الأقل 10 مليار دولار في ملاعب رياضية مع تكاليف صيانة دورية بعد المونديال مقابل ربح 1.5 مليار دولار يدهب جله لفائدة الفنادق "ديال ماليهم" 1.5 مليار دولار يمكن جني اضعافها فقط عن طريق تشديد مراقبة المال العام و محاربة الفساد.
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