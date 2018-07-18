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كُتّاب وآراء
إنييستا يصل إلى اليابان للالتحاق بنادي فيسيل كوبي
انضم لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا، اليوم الأربعاء، لفريقه الجديد "فيسيل كوبي" الياباني، حيث سيبدأ موسما جديدا بعد أن أنهى مشاركته في مونديال "روسيا 2018" مع منتخب "لا روخا".
إنييستا، الذي كان قد تم الإعلان عن انضمامه للفريق وقُدم في مدينة كوبي، وصل إلى مطار "كانساي" بمدينة "أوساكا"، وكانت في انتظاره العشرات من مشجعي" فيسيل كوبي".
وفي أوساكا قال "الرسام" لاعب الوسط: "كانت رحلة طويلة، لكنني كنت أتوق للمجيء إلى اليابان لأنني أريد اللعب في أقرب وقت"، وفقا لما نقله نادي "فيسيل كوبي".
وأضاف أندريس إنييستا: "آمل أن يستمتع المشجعون بمشاهدتي أنا وفريقي. سأقدم أقصى ما عندي كي أنجح في هذا التحدي الجديد".
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ إنييستا أول مران له مع فريقه الجديد يوم الجمعة المقبل، أملا في أن يبدأ اللعب رسميا الأحد القادم، وفقا لتصريحات اللاعب نفسه.