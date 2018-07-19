24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:42
|06:26
|13:39
|17:19
|20:42
|22:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إلى وزير الاتصال!
- خطاب الصورة في عصر السرعة
- "الجهاد الكروي"
- التهميش في شاطئ "سيدي وساي" يُنفر المصطافين بآيت باها
- الهوية الثقافية والحداثة
بيروقراطية خدمات "المصارف الإسلامية" تعيق جذب مغاربة العالم (5.00)
- زوجات خائنات .. لذة بطعم الممنوع و"القطط لا تهرب من دار العرس" - (130)
- مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا - (119)
- مغاربة يطلقون حملة ساخرة "عاونو النواب الفقراء" - (93)
- استخراج الغاز الطبيعي ضواحي القنيطرة يثير اهتمام "البنك الأوروبي" - (89)
- أحلام فائزين مغاربة بقرعة "الهجرة الأمريكية" تتحول إلى كوابيس - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بروستر يوقع أول عقد احترافي مع ناديه ليفربول
وافق ريان بروستر، مهاجم ليفربول الواعد، على ارتباط مستقبله بناديه الحالي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بعدما وقع على أول عقد احترافي مدته خمس سنوات.
وفاز مهاجم إنجلترا تحت 18 عاما بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم تحت 17 عاما؛ بعدما سجل ثمانية أهداف وقاد بلاده لإحراز اللقب في الهند.
وقال بروستر لموقع ليفربول على الإنترنت: "قضيت مسيرتي كلها في النادي. أنا في خامس موسم لي الآن ولا أزال أتذكر مراني الأول. هذا مذهل ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ الموسم الجديد".
ولم يشارك بروستر مع الفريق الأول، لكنه تألق مع فريق الشباب وسجل خمسة أهداف في 11 مباراة بالدوري الموسم الماضي. ويخضع اللاعب الشاب حاليا لعلاج بسبب معاناته من إصابة في أربطة الكاحل.
وسبق لبروستر أن انضم لتشكيلة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري، شهر أبريل 2017، لكنه جلس كبديل ولم يشارك في هذه المباراة.