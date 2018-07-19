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الرئيسية | رياضة | بروستر يوقع أول عقد احترافي مع ناديه ليفربول

بروستر يوقع أول عقد احترافي مع ناديه ليفربول

بروستر يوقع أول عقد احترافي مع ناديه ليفربول
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 19 يوليوز 2018 - 02:30

وافق ريان بروستر، مهاجم ليفربول الواعد، على ارتباط مستقبله بناديه الحالي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بعدما وقع على أول عقد احترافي مدته خمس سنوات.

وفاز مهاجم إنجلترا تحت 18 عاما بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم تحت 17 عاما؛ بعدما سجل ثمانية أهداف وقاد بلاده لإحراز اللقب في الهند.

وقال بروستر لموقع ليفربول على الإنترنت: "قضيت مسيرتي كلها في النادي. أنا في خامس موسم لي الآن ولا أزال أتذكر مراني الأول. هذا مذهل ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ الموسم الجديد".

ولم يشارك بروستر مع الفريق الأول، لكنه تألق مع فريق الشباب وسجل خمسة أهداف في 11 مباراة بالدوري الموسم الماضي. ويخضع اللاعب الشاب حاليا لعلاج بسبب معاناته من إصابة في أربطة الكاحل.

وسبق لبروستر أن انضم لتشكيلة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري، شهر أبريل 2017، لكنه جلس كبديل ولم يشارك في هذه المباراة.

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