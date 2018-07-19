خبراء يدرسون النهوض بالطب الرياضي في المملكة

هسبريس - و.م.ع

نظم بالرباط لقاء للتشاور بشأن سبل إرساء استراتيجية للنهوض بالطب الرياضي في المغرب، في أفق المؤتمر الوطني للطب الرياضي، المقرر عقده في أكتوبر المقبل بعاصمة المملكة. وصادق المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية المغربية للطب الرياضي، على الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المتوخاة.

وتستند هذه الاستراتيجية، بحسب الجمعية، على ثلاثة محاور تتعلق بالتحسين المستمر لكفاءات الطبيب الرياضي وأطر الطب الرياضي، من خلال إنشاء هياكل جامعية للتكوين الأساسي والمخططات السنوية للتكوين المستمر، التي من شأنها أن تتوج بدراسات وبحوث علمية تتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

أما المحور الثاني فيتمحور حول التحسين المستمر لجودة التكفل بالرياضيين من خلال شبكات العلاجات المنسقة واللاممركزة في كافة أنحاء التراب الوطني، في حين يشدد المحور الثالث على إدماج هذه المبادرات في الدينامية التشاركية لسد الفجوة القانونية وإبرام اتفاقية شراكة مع وزارتي الشباب والرياضة والصحة.

من جهة أخرى، قام المشاركون خلال هذا اللقاء بتجديد ثلث أعضاء المكتب المنتهية ولايتهم، وفقا للنظام الأساسي للجمعية، في احترام لمعايير التمثيلية التي تغطي كامل التراب الوطني وكافة قطاعات الأنشطة في الطب الرياضي، حسب المصدر ذاته.