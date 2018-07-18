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الرئيسية | رياضة | مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا

مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا

مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا
هسبورت ـ أمال بلحاج*
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:00

يَبدو أن الفرنسي هيرفي رونار سيغادر المنتخب المغربي خلال الأسابيع القليلة المقبلة رغم بروزه على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، متحدثا عن حسمه في "عدم تدريب أي منتخب إفريقي غير المنتخب المغربي".

واطلعت "هسبورت" على رسائل متبادلة بين مدرب "أسود الأطلس" وأحد وكلاء الأعمال؛ تكشف رغبة رونار في الانتقال إلى الجزائر لتدريب "محاربي الصحراء".

التواصل نفسه كشف، فعلا، استعداد الاتحاد الجزائري لتحمل دفع الشرط الجزائي الذي ينص عليه العقد بين رونار والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، البالغة قيمته المالية أربعة ملايير سنتيم.

رسائل رونار التي اطلعت على أغلبها "هسبورت" كانت واضحة؛ فقد كتب في إحداها: "المنتخب الذي سيتمكّن من دفع القيمة المالية لفسخ عقدي مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيحصل على توقيعي".

وأبدى الإطار التدريبي الفرنسي، ضمن الرسائل المتبادلة مع أحد الوكلاء، ليونة كبيرة في الامتيازات التي قد يحصل عليها عند انتقاله لتدريب منتخب آخر غير المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.

"هسبورت" تأكدت من أن "الثعلب" كانت له قناة تواصل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، المشتهر اختصارا بتسمية "الفاف"، لتدريب "محاربي الصحراء" خلفا لرابح ماجر المقال.

المفاوضات وصت وضعا متقدما جدا بين الفرنسي و"الفاف"، بعد أن وضع خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، راتبا شهريا قيمته 150 ألف دولار رهن إشارة رونار، علما أنه يتقاضى 80 ألف دولار رفقة المنتخب المغربي.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن هيرفي رونار تواصل باستمرار مع اتحادات محلية أخرى لكرة القدم؛ وهذا ما سيتم الإعلان عن نتائجه خلال الأسابيع القليلة القادمة بشكل حاسم.

ويبدو أن الاتفاق بين رونار والجزائريين لم يتم بالشكل المطلوب، فكان إعلان الإطار الفرنسي عن ذلك إنهاءً مبدئيا لتعاقده مع FRMF، في انتظار ترسيمه خلال الأيام القليلة المقبلة بالكشف عن وجهته التدريبية خارج إفريقيا.

وكانت مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكّدت لـ"هسبورت" أن عقد رونار مستمر مبدئيا إلى غاية 2022، وإن أخل بذلك سيكون ملزما بدفع ما يقارب 4 مليارات سنتيم.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - حقو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:15
درنا من هاد رونار قضية رأي عام على الخوا....رونار مدرب كان مع غيرنا و غيولي مع غيرنا....التدريب خدمة بحال باقي الخدمات ما فيهاش الكبدة أو الانتماء.....اللي خلص كثر هو اللي يديها
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209
2 - NOUMRI الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:15
الناخب الوطني إسمه التعلب و المعروف عن التعلب الحيوان أنه ماكر إنتهى الكلام
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112
3 - ابراهيم الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:16
كما دار و تآمر على الزاكي غيديرها تاني... لا شرف كروي و جامعة مرتزقة
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40
4 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:16
الحمد لله بان الحق وعرفته على حقيقته راه الفلوس والشهرة هي اهم عند هذا المتكبر
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30
5 - ولد زايو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:16
الصراحة راحة في مشاركته في كأس إفريقيا لم يحقق شيء مع المنتخب المغربي وفي كأس العالم ارتكب خطأ في التشكيلة التي دخل بها ضد المنتخب الإيراني رغم أن المقابلة ضد إيران إيران هي مفتاح التأهل للدور الثاني. إذن اذا اراد ان يغادر ف مع السلامة. والواقع هو هذا. الله يجعل البركة في أمرابط وأصدقائه في الميدان.
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97
6 - khaald الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:16
أكيد أن الثعلب الماكر تعلم الكدب في خم دجاج لقجع. المهم يمشي فحالو ولا يبقا ما يهمناش لي يهمنا هو لي يجيب مع المنتخب كأس إفريقيا مثلا
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46
7 - جمال الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:17
الثعلب يبقى ثعلب، نحن نعيش في زمن المادية، إن شاء الله يطلع علينا مدرب وطني بأسود وطنيين!
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35
8 - الوادنوني الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:17
ماذا اعطى هذا الثعلب للمغرب. خطة فاشلة مع ايران. اما مع الاسبان والبرتغال فاللاعبون لعبوا بالنفس وبوطنية وبروح جماعية. الثعلب لم يستطع ترويض الاسد بل يضحك عليه كما تحكي قصص كليلة ودمنة
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46
9 - طريق السلامة الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:17
رونار رونار واش المغرب فاز بالكاس العالم وحنا مفرسناش طريق السلامة اسي رونار شنو النتيجة لربح معاك المغرب جميع الفريق من تركة الزكي
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37
10 - maroki الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:18
وماذا فعل هذا الرونار الم يغادر المنتخب من الدور الاول بهزيمتين !!!!
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34
11 - aziz580 الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:18
العندليب عبد الحليم غنى وقال الماء والخضرة وانا اقول الماء والشطابة على النتائج الزينة معادلين ماتش وخاسرين 2 ومخرجين عينينا ونص الشعب فرحان اويلي ياويلي بنادم متشبت باي تخربيقة غير يفرح وينشط ويعمر القهاوي ويلقى فاش يهدر وينمم والمهم الي على ودو حنا مخلوقين ولا من يسأل بففففف
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27
12 - عبد الله الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:19
إلى بغا يمش الله يهنيه . عطا الله ليدرب المنتخب
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20
13 - مول الحانوت الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:19
اسيدي غير امشي الماء والشطابة...
باركة علينا مصطفى حجي
الانسان ملي كترفع ليه القيمة بزاف
مصالحش بصحتو فلوس البيطرو دولار
هنيا لشعب الجزائري الشقيق المغلوب عن امره
التعاقد مع رونار والعهدة الخامسة...لبوتفليقة.
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19
14 - hatim الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:20
بعض المرات كتستعلو شي اساليب فتعبير ديال السبعينات .
محاربي الصحراء
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5
15 - سلام الصويري الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:20
هل حياة المغاربة متعلقة بهذا الشخص ؟؟
لماذا يعطى للموضوع اكثر مما يستحق وتهويل هذه المسرحية هدفها الابتزاز لا غير بدون احترام او تقدير !!
لان العقلية الفرنسية تجاه الافارقة معروفة !!لكن اذناب الاستعمار لا زالوا متشبثون بكل ما هو فرنسي في كل شيء من اللغة الى الثقافة الى الادارة الى الرياضة!!
اما آن الاوان ان نستقل عّن هذه التبعية التي لم تعط شيءا منذ ستون سنة ؟؟
والواقع يؤكد ذلك !!
هل النمودج الفرنسي يوجد وحده في هذا الكون رغم تكرار التجارب الفاشلة ؟؟
سيبقى الحال هكذا ما دامت سلطة التحكم تريد ذلك ولا احد يناقشها في اختياراتها .
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10
16 - وزير ماشي مواطن الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:20
فريعً الرأس هذا رونار سيغادر رونار سيبقى خلاصة القول ان التسمسير وغياب الشفافية والاتصال على مستوى الجامعة الملكية لكرة القدم هي السبب الرئيسي في هاته الروينة مع العلم ان فوزي لقجع يتوفر على كفاءة كبيرة في التدبير لذلك يجب عليه ان يحسم في هذا الامر.
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7
17 - خالد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:21
رونار هو من سيشغل العاطلين،ام هو من سيصلح حال البلد ؟باراكا من العكر على الخنونة
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14
18 - faroukbela الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:21
دفع 4 ملايين وان اراد ان يذهب ليقسم الغنيمة مع اباطرة السلطوية في الجزائر . فلا حديث عن الشعب المسكين
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6
19 - علوان الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:21
الما والشطابة أربعة ملايير احسن من وجهك حنا عارفين لا مجال للعاطفة في هؤلاء المدربين وخصوصا هاد الثعلب اسم على مسمى
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6
20 - فهد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:21
هل انتم متيقنون من صحة هذه الرسائل أم هو خبر زائف مثل ما ورد أخيرا في جريدتكم حول مقاطعة أيرلندا للمنتوجات المغربية الواردة من الأقاليم الجنوبية وتجريم كل من قام باستراديها وتسويقها. السرعة والانفراد بالخبر شيء جميل ولكن صحة هذا الأخير أجمل.
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13
21 - الثعلب الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:21
رونار كان يلعب على التنافس بين الجزاءر و المغرب للزيادة في الراتب في عقد جديد مع جامعة لقجع الذي تفطن للعبة عكس زطشي رءيس الاتحاد الجزاءري الغبي الذي اعطاه فرصة للمساومة و الرفع من راتبه، و اتاح فرصة للاغبياء من المداويخ لزرع الفتنة و الدفاع عن رونار،
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3
22 - rodeo الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:21
فليذهب إلى الجحيم إذن ! أداء المنتخب الوطني كان متوسط تماما لا أكثر في كأس العالم ! لماذا يظن البعض أن رونار له عصى سحرية
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7
23 - rachida الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:22
الكل يبحث عن الربح ورونار واحد من هؤلاء والرياضة اصبحت تجارة والتجارة شطارة ونحن المغاربة اللي بغانا نبغيواه واللي ما بغانا الله يربحو . وفريقنا الوطني اكيد سيجد من يقوده مستقبلا .
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3
24 - يونس الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:23
لماذا لا يخرج و يعلن عن رغبته في البقاء و التفاوض أو يصرح بأنه يحبذ المغادرة و خوض تجارب جديدة؟ علاش هاد الالغاز و التخلويض؟ هو فعلا مدرب جيدا و حقق الاهداف المسطرة مع الجامعة و هي الوصول لدور النصف في الكاف و التأهل لكأس العالم’ و لكن ليكن شجاعا و واضحا باش نشوفو مانديرو حتى حنا
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5
25 - عبدالله الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:23
امشي الماء والشطابة مالو مشا لينا الإمام الحسين عليه السلام أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه امالكم المغاربة المقاطعة حتى لهاذ الجلدة لمدوخينا بها. وتيكلو لينا بها فلوسنا.افيققققققوا شويا
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3
26 - Omar de Canada الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:25
Cet entraîneur est un vrai renard à l'extérieur du terrain mais pas à l'intérieur. Imaginez si le Maroc à gagné un match.
il n'est pas de bonne foi. Pourquoi, il est parti au Sénégal. pour soi disant les vacances. C'est juste pour négocier avec d'autres fédérations
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2
27 - خالد.ف الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:26
يبدو أن الجامعة المغربية لكرة القدم ماضية على الطريق الصحيح ، لا بد أنها لم تقبل بابتزاز المدرب ،لكن يجب عليها التحصيل على المبلغ المتفق عليه . إنما المثير هو مضاعفة أجره و الإستعداد لتسديد 4 ملايير التي بذمته عند فسخ العقد من طرف المسؤولين الجزائريين ! إنه إهذار للمال العام أيها الأشقاء الجزائريين !!
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3
28 - الكرناوي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:27
اللاعبين هم من يصنع المدربين .
ان واصل فمرحبا وان غادر فله الشكر .لنا كامل الثقة في اسودنا ليبقى زئيرها مسموعا.
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1
29 - منى الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:29
كل هذه الضجة على مدرب خسر امام ايران هههههههههه
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1
30 - المرابطي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:29
الأفضل أن يرحل... لماذا؟ لأن من يحقق النتائج هم أولا وآخرا اللاعبون وطاقم الجامعة... طبعا المدرب له أهميته لكن تبين من المباراة الأولى ضد إيران أن رونار لم يكن لا ثعلبا ولا هم يحزنون.... الإنجاز المبهر في المبارتين الأخيرتين حققه اللاعبون بقتاليتهم وموهبتهم الفردية. إذا رحل الرجل وحصلنا على التعويض الجزائي، فسنكون كسبنا ما يعادل راتبه 50 مرة يعني أن تدريبه للمنتخب كان بدون تكلفة... وأخيرا أكيد أن كثيرا من المدربين يودون تدريب المنتخب لترتفع قيمة أسهمهم بما ينجزه اللاعبون.... ضعف المنتخب في السنوات التي سبقت رونار كان مرده الأساسي سوء التدبير والجو المكهرب والطيفيلي الذي كان يحيط بالمنتخب وضعف حراس المرمى...
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6
31 - مسلم الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:31
مقارنۃ ما قدمه الی المنتخب و ما يتقضاه من الاحسن في نضري الذهاب لی وجهۃ اخری فكل هذه الاموال التي تصرف مقابل نقطۃ حصلنا عليها في المونديال تبقی نتيحۃ هزيلۃ يذهب مدرب ويجيء مدرب ويبقی المغرب
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2
32 - سعيد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:31
رونار ليس هو الفريق بل جزء من الفريق والرجل إذا قال سيبقى في المغرب أصدقه سيبقى فلا داعي للخرجات المجانية فالمغرب جنة وطموح ومحبة لكل من له شروط الحياة من المال والمحبة
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-1
33 - الودغيري الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:31
انه كذاب يحاول فقط الرفع من قيمته ليوقع بالجامعة المغربية في شراكه ويحصل على اميتيازات اضافية خارج العقد الموقع عليه ، وعلى المغاربة أن يتذكروا بانه في وقت مضى عندما كام روراوة رئيس الاتحاد الجزائري كان قد صرح لمجلة فرانس فوتبول بانه يتفاوض مع التحاد الجزائري مما دفع بلقجع الى الوقوع في الخطا وتصديق هذه الكذبة ويصدر بيان يلوم فيه الاتحاد الجزائري مما دفع روراوة الى الضغطعلى رونار وتهديده بالمتابعة القضائية ليعترف بكذبته ويعتذر للاتحاد الجزائري ، نفس السيناريو يعيده هذه الايام
وهو لن يغادر المغرب على الاطلاق لانه لن يجد راتبا أحسن من هذا وعندما ترون أنه تخلى عن قميصه الابيض ،، السانتري ،، فأعرفوا أنها علامة من علامات الساعة ،فهو ليس بالمدرب الجيد وكل مع يجيده هو الحيل والاحتيال والكذب وهي صفة من صفات الثعالب
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2
34 - فاروق الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:32
اظن ان اللاعبين هم من زادو من قيمة هاد المدرب. امثال المرابط و سايس و بوصوفة و جميع الاعبين من رفعو اسهم الثعلب اما خطته في اللعب فاشلة.سياتي ان شاء الله احسن بكثير من هاد المدرب شكرا هسبريس
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3
35 - Nani الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:32
هاهوا بيشعل هاهوا بيطفا
Ce n’est pas du tout les mêmes conditions de vie au Maroc que celles d’Algerie Renar regrettera son départ s’il décide d’aller en Algérie
Dans la vie il n’ya pas que l’argent
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-1
36 - mostapha الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:32
العيب ليس في الثعلب ، لكن العيب فينا نحن .ﻻننا نحن من بالغنا في اﻻهتمام به حتى ضن البعض انه المنقد.
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3
37 - حدو دوكلاص الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:33
عجيب أمر هدا الفرنسي أن صح الخبر فقد صدقنا البارح بقاءه على تدريب المنتخب الوطني ثم ظهر خبر انتقاله إلى الجزائر. فكونوا على يقين حتى وإن رحل إلى البلد الجار سيرجع يوما ما آجلا أم عاجلا. سيفعل نفس الشيء مثل المدرب الراحل هنري ميشال.
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0
38 - يحيى الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:33
ماذا جلب لنا هذا المدرب وماذا سيجلب لغيرنا. نعم انه يركض وراء المزيد من المال. فهل من مجيب. اللهم أعط هذه الأمة نضجها.
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3
39 - Adil Paris الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:34
اذا اراد الرحيل فليرحل، يعاملونه كأنه فاز بلقب او تأهل للثمن، ماذا فعل رونار؟؟؟؟؟!!!! جميع الأندية الفرنسية تخلت عن خدماته بسبب نتائجه السلبية!!! ماذا فعل في المونديال هزمنا ضد بلد مثل ايران!!!! اذا كانت الكرة المغربية في تقدم فليس بسبب رونار، وخير مثال"فوز المنتخب الوطني المحلي بكأس إفريقيا"
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4
40 - عبدو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:35
كان واضحا ان يتفاوضا من وراءنا و يحاول ان يلعب بوجهين لربح الوقت اين هي الجامعة الغبية و اين اللقاء الصحفي مع رونار ترك المغاربة و دهب للاستجمام حنا ديما محكورين الوفد المغربي وصل مفرق
و نحن نهلل بانجاز المستوى والنيجة ان اغلب هؤلاء سوف يحترفون في الخليج و انتهت قصة المنتخب
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1
41 - mbarek الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:35
ألماء أو الشطابة عطا الله المدربين
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2
42 - عزيز الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:35
ولد زايو الله يعطيك الصحة يا اخي تعليقاتك مميزة وفي الصميم قلتي لي في قلبي تماما. نفس الراي. تحياتي
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0
43 - عبدالله الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:36
في تقديري المتواضع،السيد رونار ادرى بمصلحته،ومن حقه ان يبحث عنها،ولو في لهيب الشمس وسطح القمر.ولبعض اصوات المغاربة المليئة بالفج العاطفي،كفانا بهثانا واضاليل.المدرب،يبقى مدربا،وليس قذرا محتوما سينقد البلاد من ظلماتها،الى النور.
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2
44 - Marocains الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:37
مدرب عادي
خرج من الطور الأول

ضد إيران لم يبين على ذكاء

المهم

فلوس اللبن المغربية أو الجزائرية داها زعطوط

زعطوط هو الثعلب .


البشر منتوف و الملاعب منتوفة و زعطوط يأخد ميزانية مدينة في الشهر
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6
45 - فاشل الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:37
أصلا خطته سبب انهزمنا مع إيران وكانت أحسن منا بكثير ربحتنا أما الأسبان كانو عيانين. ولا تنسوا عدة فرق كانت أحسن من المغرب.اليابان ايران كوريا السينغال ... السويد ليس لديها لاعبين بحال المغرب ووصلت لربع النهاية. الله يسمح لصحافة تتنفخ فيه.
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2
46 - الزمر الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:37
السلآم، هذه الاتفاقية مع الثعلب انها واضح وضوح الشمس أنها اتفاقية مغربية مثل جميع الاتفاقيات التي عند المغرب مثل اتفاقيات تجارية مثلا. تقريبا 4220 دولارا سيدفعها إلى الجماعة الملكية لكرة القدم،
بالها من إتفاقية عجيبة ، عندكوا تنساو مدشدهاش منوا.
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0
47 - صحراوي لمتوني الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:37
رحل او استمر لا يهم المغاربۃ في شيء...النتاءج لم تتغير رغم الاعتماد علی طاقات كرويۃ مكونۃ في اوربا ...فلا يقدس الا الله...وحتی ان قرر البقاء فاخطاءۃ في المونديال الاخير كانت فادحۃ...وقد اساء استعمال بعض اللاعبين...بل وقضی علی مستقبل اخرين...
فليرحل الان دون مضيعۃ للوقت...نريد فتح المجال لحجي فحبه للوطن وخبرته كلاعب كبير ستفيد المنتخب.
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2
48 - ALGERIEN الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:40
نحن كشعب لا نريد هدا المدرب و الدليل هو ان الاتحادية الجزائرية تمكنت من اقناع مدرب جديد لتدريب المنتخب .
الاوربيين همهم الوحيد المال و ليس افراح الشعب .
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2
49 - مهدي ميد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:40
الكل يتحدث عن رونار من أوصله لهذه الضجة للاعلامية هم اسود للاطلس مع منتخب الجزائر لن ينجح ولا حتي مصر لكن كأس أفريقيا قريبة ليست من مصلحة المنتخب تبديل المدرب للآن للاعبين تاقلم معه وأخاف أن يأتي آخر و يغير العديد من للاعبين حتي وإن لم يتغير رونار هناك تشويش علي المنتخب بدأه تصريح بن عطية تم اتحاد الجزائر ومصر نعم العروبة
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0
50 - renardini الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:41
Renard est un vrai Renard et nous Marocains qui s’attachent a n’importe qui. Cest le fric qui parle. Le renard nous a raconte’ la blague —par respect aux Marocains.....et bien sur nous l’avons cru
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2
51 - ميدلتي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:41
كل ثعاليب ماكرة ههه مكاينش شي مدرب فالعالم نجح فجميع المهمات ديالوا غادي يمشي او غادي يندم او الجزائر مخصهاش مدرب خصها رجال
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3
52 - mouhayed الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:46
لا تنتظر من الشوك عنبا ، فالثعلب يبقى ثعلبا و لو البسته ذهبا
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53 - متتبع الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:47
بغيتو رونار نعطيوه ليكم لكن الأقاليم الجنوبية حتى الحلم ممنوع عليكم
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54 - حميد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:52
رونار كان ذكيا وتجنب سخط الشارع المغربي بعد الهزيمة البشعة والخطأ الفادح امام ايران.. اظن انه لن يلتف الى المغرب اذا وجد من سيدفع اكثر... حب المال لايقاوم.
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55 - ااااه الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:53
بشا هلا يرودو بقا مرحبابه علاش هاد الهيلالة منو مائة والف
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56 - يايا الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:55
on remercie renard pour ce qu il a fait avec les lions d atlas, mais je pense aussi qu il a fait son job et c est vraie qu il a bien fait...maintenant si il veut partir c est son droit et le foot marocain ne doit pas dependre d une seul personne...nous devons avoir nos propres ecoles de joueurs d entraineurs d arditres etc....
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57 - متتبع الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:56
منطقي و عادي جدا واش غربي كبدة,على مغرب سيد سيختار من يدفع اكثر انها كرة,قدم ربح وخسارة و تفاوض وشطارة
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58 - وجهة نظر... الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 14:57
شحال ذ الصداع على هذه القضية...كانها من الامور المهمة في البلاد....من وجهة نظري امشي رونار ....ابقى.....احلوا الجامعة لكرة القدم حتى ....فين هو المشكل؟؟؟ القضايا كما يعلم الجميع والتي تواجه بلدنا اهم بكثير من رونار ومن الجامعة ومن كرة القدم بالرغم من عشقنا لها.
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59 - abotaha الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:01
انا معاك الاخ ولد زايو 100%.
مدرب محدود. قتالية اللاعبين المغاربة هي التي رفعت له الاسهم.
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60 - حاسم الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:04
الموضوع أدنى من أن نعيره إهتمامنا
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61 - halazoun الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:05
bon debarras
belma w chetaba

rien a foutre de lui,des entraineurs marocains peuvent faire la même chose voir mieux
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62 - ولد حميدو الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:06
ربما يحلم بتدريب المنتخب الألماني
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63 - مواطن مغربي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:07
روناى يعني الثعلب الماكر لا يعتمد عليه. نطالب بمدرب محلي مغربي
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64 - عزوز الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 15:07
مللنا من سماع هذه الاسطوانة، فالمدرب لا يمثل إلا الشي القليل من المنظومة المهم ان تكون قاعدة كروية؛فالمستوى الحالي للمنتخب الوطني لا يقتصر على المدرب فقط ولكن اقول أن الجامعة لها الدور الاكبر ولا يمكن أن ننكر عمل الطاقم السابق بقيادة بادو الزاكي.
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