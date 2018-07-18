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كُتّاب وآراء
مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا
يَبدو أن الفرنسي هيرفي رونار سيغادر المنتخب المغربي خلال الأسابيع القليلة المقبلة رغم بروزه على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، متحدثا عن حسمه في "عدم تدريب أي منتخب إفريقي غير المنتخب المغربي".
واطلعت "هسبورت" على رسائل متبادلة بين مدرب "أسود الأطلس" وأحد وكلاء الأعمال؛ تكشف رغبة رونار في الانتقال إلى الجزائر لتدريب "محاربي الصحراء".
التواصل نفسه كشف، فعلا، استعداد الاتحاد الجزائري لتحمل دفع الشرط الجزائي الذي ينص عليه العقد بين رونار والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، البالغة قيمته المالية أربعة ملايير سنتيم.
رسائل رونار التي اطلعت على أغلبها "هسبورت" كانت واضحة؛ فقد كتب في إحداها: "المنتخب الذي سيتمكّن من دفع القيمة المالية لفسخ عقدي مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيحصل على توقيعي".
وأبدى الإطار التدريبي الفرنسي، ضمن الرسائل المتبادلة مع أحد الوكلاء، ليونة كبيرة في الامتيازات التي قد يحصل عليها عند انتقاله لتدريب منتخب آخر غير المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم.
"هسبورت" تأكدت من أن "الثعلب" كانت له قناة تواصل مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، المشتهر اختصارا بتسمية "الفاف"، لتدريب "محاربي الصحراء" خلفا لرابح ماجر المقال.
المفاوضات وصت وضعا متقدما جدا بين الفرنسي و"الفاف"، بعد أن وضع خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، راتبا شهريا قيمته 150 ألف دولار رهن إشارة رونار، علما أنه يتقاضى 80 ألف دولار رفقة المنتخب المغربي.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن هيرفي رونار تواصل باستمرار مع اتحادات محلية أخرى لكرة القدم؛ وهذا ما سيتم الإعلان عن نتائجه خلال الأسابيع القليلة القادمة بشكل حاسم.
ويبدو أن الاتفاق بين رونار والجزائريين لم يتم بالشكل المطلوب، فكان إعلان الإطار الفرنسي عن ذلك إنهاءً مبدئيا لتعاقده مع FRMF، في انتظار ترسيمه خلال الأيام القليلة المقبلة بالكشف عن وجهته التدريبية خارج إفريقيا.
وكانت مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكّدت لـ"هسبورت" أن عقد رونار مستمر مبدئيا إلى غاية 2022، وإن أخل بذلك سيكون ملزما بدفع ما يقارب 4 مليارات سنتيم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
باركة علينا مصطفى حجي
الانسان ملي كترفع ليه القيمة بزاف
مصالحش بصحتو فلوس البيطرو دولار
هنيا لشعب الجزائري الشقيق المغلوب عن امره
التعاقد مع رونار والعهدة الخامسة...لبوتفليقة.
محاربي الصحراء
لماذا يعطى للموضوع اكثر مما يستحق وتهويل هذه المسرحية هدفها الابتزاز لا غير بدون احترام او تقدير !!
لان العقلية الفرنسية تجاه الافارقة معروفة !!لكن اذناب الاستعمار لا زالوا متشبثون بكل ما هو فرنسي في كل شيء من اللغة الى الثقافة الى الادارة الى الرياضة!!
اما آن الاوان ان نستقل عّن هذه التبعية التي لم تعط شيءا منذ ستون سنة ؟؟
والواقع يؤكد ذلك !!
هل النمودج الفرنسي يوجد وحده في هذا الكون رغم تكرار التجارب الفاشلة ؟؟
سيبقى الحال هكذا ما دامت سلطة التحكم تريد ذلك ولا احد يناقشها في اختياراتها .
il n'est pas de bonne foi. Pourquoi, il est parti au Sénégal. pour soi disant les vacances. C'est juste pour négocier avec d'autres fédérations
ان واصل فمرحبا وان غادر فله الشكر .لنا كامل الثقة في اسودنا ليبقى زئيرها مسموعا.
وهو لن يغادر المغرب على الاطلاق لانه لن يجد راتبا أحسن من هذا وعندما ترون أنه تخلى عن قميصه الابيض ،، السانتري ،، فأعرفوا أنها علامة من علامات الساعة ،فهو ليس بالمدرب الجيد وكل مع يجيده هو الحيل والاحتيال والكذب وهي صفة من صفات الثعالب
Ce n’est pas du tout les mêmes conditions de vie au Maroc que celles d’Algerie Renar regrettera son départ s’il décide d’aller en Algérie
Dans la vie il n’ya pas que l’argent
و نحن نهلل بانجاز المستوى والنيجة ان اغلب هؤلاء سوف يحترفون في الخليج و انتهت قصة المنتخب
خرج من الطور الأول
ضد إيران لم يبين على ذكاء
المهم
فلوس اللبن المغربية أو الجزائرية داها زعطوط
زعطوط هو الثعلب .
البشر منتوف و الملاعب منتوفة و زعطوط يأخد ميزانية مدينة في الشهر
بالها من إتفاقية عجيبة ، عندكوا تنساو مدشدهاش منوا.
فليرحل الان دون مضيعۃ للوقت...نريد فتح المجال لحجي فحبه للوطن وخبرته كلاعب كبير ستفيد المنتخب.
الاوربيين همهم الوحيد المال و ليس افراح الشعب .
مدرب محدود. قتالية اللاعبين المغاربة هي التي رفعت له الاسهم.
belma w chetaba
rien a foutre de lui,des entraineurs marocains peuvent faire la même chose voir mieux