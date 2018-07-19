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الرئيسية | رياضة | مكتب ماكرون: الرئيس لم يسرّع "حافلة المنتخب"

مكتب ماكرون: الرئيس لم يسرّع "حافلة المنتخب"

مكتب ماكرون: الرئيس لم يسرّع "حافلة المنتخب"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 19 يوليوز 2018 - 00:55

نفى متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما تردد حول مطالبة مكتب الرئيس المنتخب الفرنسي بالإسراع في مروره الاحتفالي وسط الجماهير عند شارع "شانزليزي" الشهير في باريس ، وذلك عقب التتويج بلقب كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وكانت حشود من الجماهير قد احتجت بداعي أن الحافلة المكشوفة، التي كانت تقل الفريق خلال مراسيم الاحتفالات ، مرت بسرعة كبيرة ولم يكن لدى المحتفلين سوى وقت ضئيل لرؤية نجوم المنتخب، والاحتفال معهم بعد أن انتظروهم ساعات بأعداد كبيرة.

وشبهت صحيفة "لوكانار أونشيني" الفرنسية الساخرة سرعة مرور الحافلة بـ"سرعة سيارات سباقات فورمولا-1"، مشيرة إلى أن الحافلة رفعت سرعتها لأن "ماكرون كان في انتظار المنتخب لاستقباله في قصر الإليزي".

وذكر برونو روجيه-بوتيت، المتحدث باسم قصر الإليزي، عبر موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي:"نفي رسمي: لم يكن هناك أي طلب لتسريع المرور في شانزليزي".

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