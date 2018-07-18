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الرئيسية | رياضة | أيوب الكعبي يظهر في ‎نادي "هيبي فورتشن" الصيني

أيوب الكعبي يظهر في ‎نادي "هيبي فورتشن" الصيني

أيوب الكعبي يظهر في ‎نادي "هيبي فورتشن" الصيني
هسبورت من الرباط
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:05

وَصل المغربي أيوب الكعبي، إلى الصين استعدادا للانضمام إلى فريقه الجديد هيبي فورتشن الصيني، الذي تعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري بموجب عقد يمتد لسنتين ونصف.

وسيوقع اللاعب السابق لفريق نهضة بركان، عقد انضمامه إلى الفريق الصيني، الذي كان يرغب في ضم مواطنه وليد أزارو، لاعب فريق الأهلي المصري، قبل أن تتعثّر الصفقة.

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