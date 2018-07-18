انتقال محترفين مغاربة للخليج ينذر بنهاية حقبة رونار مع "الأسود"

هسبورت - محمد فنكار*

شَكّك العديد من متتبّعي كرة القدم الوطنية في بقاء الناخب الوطني هيرفي رونار مدربا للمنتخب المغربي بعد نهاية "مونديال" روسيا الأخير، والذي عرف خروج "الأسود" من الدور الأول بحصيلة نقطة وحيدة وهزيمتين.

عقد رونار مبدئيا مستمر إلى غاية 2022، وإن أخل بالعقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فسيكون ملزما بدفع ما يقارب 4 مليارات، أي ما يوازي راتبه الشهري الذي يصل إلى 80 مليون سنتيم في الشهر الواحد، وهو أمر يبعده بشكل كبير عن الاستقالة؛ لكنه لمّح في العديد من المناسبات إلى أنه في إمكانه أن يغادر نحو تجربة جديدة.

ونشر "الثعلب" تدوينة مثيرة، كانت ردا على التقارير الجزائرية التي تحدّثت عن قرب توصّل الاتحاد الجزائري إلى اتفاق معه لتدريب "ثعالب الصحراء"، حيث كتب: "ثمة شيء واحد مؤكد: احترامًا للمغرب وجميع المغاربة لن أغادر لأية دولة إفريقية أخرى".

معطى آخر لا بد من الإشارة إليه هو الانتقالات المتتالية للدوليين المحترفين في أوروبا نحو فرق خليجية، إذ انتقل إلى حدود اليوم اسمان من ركائز "الأسود" نحو دوريات "البترو دولار"، وهما "دينامو" خط الوسط كريم الأحمدي، المتعاقد مع "اتحاد جدة" السعودي، ونور الدين أمرابط الذي باغت الجميع بالتوجه إلى الدوري نفسه متعاقدا مع "النصر" قادما من "واتفورد" الإنجليزي، في خطوة مفاجئة جدا نظرا إلى الصورة المتميّزة التي بصم عليها في "المونديال" الأخير، ناهيك عن اقتراب مهدي كارسيلا من اللعب لـ"معيذر" القطري.

رونار عبّر عن موقفه في العديد من المناسبات بخصوص دوريات الخليج، واستثنى الممارسين فيه من لائحته لمدة طويلة، إلا المخضرم مبارك بوصوفة، ويفصح دائما عن عدم رضاه عن هذه البطولات، وفجأة، وفي ظل الشائعات التي ترافقه حول رحيله لتدريب منتخب آخر، لم يعد يتحكّم في تنقلات نواة فريقه الوطني، بعدما كان ينصحهم بعدم المغامرة بذلك، يتابع الآن خطوات البعض دون أن يحرّك ساكنا.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحا عن مصير الجيل الجديد للمنتخب المغربي في ظل الغموض الذي يحيط بقرار الناخب الوطني، وهل هي مؤشّرات تغيير سياسة رونار أم وداع مبكّر بين المدرب الفرنسي وجامعة الكرة.

ويقضى المدرب الفرنسي هيرفي رونار، في هذه الأثناء، عطلته في السنغال، على أن يلتحق بالمغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل المشاركة في عرض الكونفدرالية الإفريقية حول مشاركة منتخبات القارة السمراء في "المونديال" يوم 22 أو 23 يوليوز الجاري، وعقد اجتماع مع رئيس الجامعة فوزي لقجع، لمناقشة استمراره على رأس الطاقم التقني لـ"الأسود".

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