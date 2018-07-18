الرجاء يعود بفوز ثمين من ملعب ميموزا الإيفواري

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

نجح فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، في العودة بفوز ثمين من قلب ملعب فيليكس هوفويت بأبيدجان، في المباراة التي جمعته بمضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، عن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس "الكاف"، بعد أن تغلب عليه بهدف نظيف.

وتميزت الدقائق الأولى من المواجهة بطول فترة جس النبض بين عناصر الفريقين، بقيت في ظلها الكرة واللعب منحصر بشكل كبير في وسط الملعب مع أفضلية لعناصر الفريق المغربي، ما جعل الحارسين أنس الزنيتي وسيسي، في راحة طيلة دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى.

وبدأ لاعبو الخط الأمامي للفريق المغربي في التحرك مع مرور دقائق النصف الأول من المواجهة، بحثا عن مباغثة الفريق الإيفواري بهدف السبق، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، طالبت مكونات الرجاء الرياضي في إحداها بركلة جزاء في حدود الدقيقة 18 بعد إسقاط اللاعب سفيان رحيمي، في معترك عمليات الفريق المضيف، غير أن الحكم المصري أمر باستئناف اللعب.

ورد لاعبو أسيك ميموزا، على مناورات الرجاء بهجمة شكلت الخطورة على مرمى أنس الزنيتي، في الدقيقة 23، كاد من خلالها المهاجم سانوكو، هز الشباك وافتتاح النتيجة لولا التدخل الناجح والموقف للمدافع بدر بانون.

وضغط رفاق زكرياء حدراف، على الفريق الإيفواري خلال دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، غير أن كل تحركاتهم الهجومية بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على مرمى الإيفواريين بسبب التسرع في 30 متر الأخيرة، ليسيطر البياض على نتيجة النصف الأول.

وبدأت العناصر الرجاوية مجريات الجولة الثانية بخلق بعض فرص التهديف، كانت الأبرز منها فرصة سانحة ضيعها المهاجم بوعين، في حدود الدقيقة 50 بعد انفراده بالحارس الإيفواري سيسي، رد عليه أصحاب الأرض بمحاولات مسترسلة أقلقت راحة مدافعي وحارس الرجاء، تبقى أبرزها كرة اللاعب براسيانو، متوسط ميدان "الأسيك" في حدود الدقيقة 58.

ودفع المدرب خوان كارلوس غاريدو، بورقة كل من ليما مابيدي ومحمود بنحليب، لاستغلال خبرتهما خلال النصف ساعة الأخيرة من النزال، حيث مرر بنحليب في أول لمسة له كرة مركزة وضعت زكرياء حدراف، وجها لوجه أمام الحارس، غير أنه لم يحسن التعامل معها وترجمتها إلى هدف.

وفي حدود الدقيقة 68 أشهر الحكم المصري محمد معروف، البطاقة الحمراء في وجه حارس "الأسيك" مع إحتساب ركلة جزاء للرجاء بعد اعتدائه على اللاعب الرجاوي رحيمي، في معترك العمليات، ليعتمد أصحاب الأرض على المهاجم سونوكو، في حراسة المرمى مضطرين بسبب استنفاد التغييرات.

وتمكن محمود بنحليب، من ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف الفوز للفريق المغربي، مانحا بذلك النقاط الكاملة للمباراة لفريقه، بعد أن كان الفريق الإيفواري قريبا من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة في أكثر من كرة، حيث بات الرجاء بعد هذا الفوز يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، في المقابل جمدت الهزيمة رصيده "الأسيك" في ثلاث نقاط.

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