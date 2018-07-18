نهضة بركان تكتفي بالتعادل أمام بورسعيد المصري

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

اكتفى فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جمعته بضيفه المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء على أرضية الملعب البلدي لبركان، برسم نزال ثالث جولات دور المجموعات من كأس "الكاف".

ولم ينتظر لاعبو النهضة البركانية كثيرا قبل تهديد مرمى الفريق المصري، إذ ضغط أبناء المدرب منير الجعواني على مرمى الحارس المصري أحمد مسعود، مند صافرة بداية الجولة، أتيحت لهم على إثر ذلك العديد من فرص التهديف، كانت أبرزها في الدقائق الأولى رأسية المخضرم عبد الصمد المباركي، في حدود الدقيقة الرابعة، حولها حارس فريق المصري البورسعيدي بصعوبة إلى ركنية.

ومع مرور دقائق الجولة الأولى، تراجعت تحركات الفريق المغربي في الخط الأمامي، إذ وجد رفاق عمر النمساوي، صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للمصريين، في مقابل ذلك حاول الضيوف عن طريق الكرات الطويلة البحث عن إيجاد ثغرة في دفاع البركانيين لمباغثة الحارس "البركاني" عبد العالي المحمدي.

وأمام استغراب المدرب منير الجعواني، ضيع المدافع حمزة الركراكي، فرصة سانحة للتهديف في حدود الدقيقة 31 أمام المرمى، بعد أن مرت كرة لعبها بالرأسية محادية لشباك المصري البوسعيدي، لتسيطر الأصفار في ظل ذلك على نتيجة الجولة الأولى.

ومع بداية أطوار الجولة الثانية، واصل الفريق "البركاني" مسلسل تضييع الفرص السانحة للتهديف، عن طريق كل من المدافع ايسوفو دايو وبعده المهاجم لابا كودجو، حيث لم يحسنون التعامل مع كرتين في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، كان من خلالهما أصحاب الأرض قريبين من افتتاح النتيجة.

وحاول لاعبو الفريقين تجريب التسديد من خارج المربع والكرات الثابتة بغية هز الشباك، غير أن ذلك لم يأتي بأي جديد خلال الدقائق المتبقية من المواجهة، لتنهي صافرة الحكم الغابوني إيريك أطوغو، مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية باقتسام النهضة البركانية والمصري البورسعيدي نقاطها.

ورغم اكتفائه بنتيجة التعادل، يواصل فريق نهضة بركان صدارته لترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل، في المقابل بلغ رصيد فريق المصري البورسعيدي النقطة الخامسة في المركز الثاني.

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