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الرئيسية | رياضة | تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030"

تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030"

تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030"
هسبورت - محمد فنكار*
الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:00

دَخلت اسكتلندا على الخط مع جارتها إنجلترا من أجل تنظيم "مونديال" 2030، بعدما أعلنت استعدادها لاحتضان الحدث، وإمكانيتها تسخير بنياتها التحتية خدمة لملف مشترك.

ونقلا عن "BBC"، فبريطانيا مستعدة لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، إذ قال متحدث باسم تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، إن الحكومة ترحب بالحديث عن هذا المشروع، لافتا إلى أن هناك إمكانية جيّدة لتحول ملف التقدم من إنجليزي خالص إلى بريطاني، بحيث تنظم البطولة كل من إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

ورحّب ستيوارت ريغان، الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي، بهذه الخطوة التي تعد دعما لمخطط "الإنجليز" في احتضان نسخة كأس العالم، وأبدى استعداده لدعم الفكرة وتقاسم التنظيم مع دول بريطانيا، وسيتم تدارسها بشكل جدي في قادم الأيام، لتقديم الترشيح الرسمي.

وذكرت صحيفة "the sun" البريطانية أن عرض المملكة المتحدة يلقى دعما كبيرا من مسؤولي البلاد، إلى جانب التأييد من قبل الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن إنجلترا ضاع منها التنظيم سنة 2018، بعد منافسة شرسة من روسيا التي احتضنت الحدث في النسخة الحالية التي توج بها منتخب فرنسا على حساب منتخب كرواتيا بنتيجة 4/2.

وعبّر المغرب عن عزمه مواصلة العمل من أجل نيل شرف تنظيم "مونديال" 2030، بعدما خسر رهان تنظيم نسخة 2026 لصالح الملف الثلاثي المكون من أمريكا والمكسيك وكندا، وسيواصل إنجاز المشاريع التي تقدّم بها في ملف ترشيحه الأخير، ووعد ببذل مجهود مضاعف حتى يكسب أكبر عدد من الأصوات، لكن ذلك تعيقه نية بعض الدول القوية في الظفر بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ سيكون في منافسة مع ملف ثلاثي لدول أمريكا الجنوبية، وآخر من بريطانيا العظمى، ناهيك عن نية الصين التي ترغب بدورها في احتضان "المونديال".

وكانت الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أعلنت بالفعل عن عرض مشترك، لاستضافة نسخة 2030 التي توافق مرور 100 عام على أول بطولة استضافتها وفازت أوروغواي بلقبها، فيما أعلنت دول الجزائر وتونس، دعم المغرب لتنظيم "مونديال" مشترك عن منطقة شمال إفريقيا للسنة نفسها.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - momobrussels الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:09
يجب تنضيم المونديال المشترك بين المغرب إسبانيا والبرتغال وسوف يحسم الأمر بالكاو
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-5
2 - Ayoub الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:09
C'est un grand signal et un nouveau avertissement que le Maroc va de nouveau perdre son pari et perdre des milliards de dirhams dans le vide
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12
3 - مهاجر USA الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:09
وسيرو شبعو بعد الشعب خبز وبنيو المدارس المستشفيات وحفر الابار في زاكورة عوض تبدير أموال الشعب في الخوا الخاوي
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36
4 - انقذو الشعب من الفقر الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:14
الشعب المغربي باغي حقوه في الثروة والتطبيب والتعليم والشغل اما الكرة خليوها لاسيادكم لي شبعانين
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28
5 - Moha الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:21
salam
J'ai une propostion si lrs pays organisent une coupe du monde FLAIR de la meme valeur que celle de la coipe du monde. ces pays seront les pays qiui subissent une injustice. la periode de ce tournoi sera le meme que celui de la coupe du monde . n
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-2
6 - حسن حسون الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:21
لا تتوقعوا ان تخسر انجلترا التنظيم ، اعتقد ان ملف 2030 لن يحظى بالدعم الشعبي و بالتالي فهو جري ضد التيار. ليه بتحطوا نفسكم في مواقف بايخة ؟
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12
7 - vive la maroc الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:25
اي خناق؟ هههههههه المغرب لن يفوز إلا إذا تقدم لوحده.
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12
8 - كأس العالم الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:32
رحم الله دويلة عرفة قضر نفسها.
كأس العالم ليس بالتمني وإنجازات على الورق. المغرب متأخر ب 50 سنة . هذا نتيجة الفساد وتكليخ الشعب وتدمير التعليم ؤإحتكار الإقتصاد. المغرب لماذ بعد 60 سنة من الإستقلال مازلة دولة متخلفة ضعيفة ? من المسؤل أو المسؤلين ?
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10
9 - امكسا الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:35
غير تصورو معايا:
المغرب تقدم خمس مرات لتنظيم كأس العالم. تخيل معي لو تم إنشاء عشرة في المائة من المشاريع التي وعد بها في كل نسخة.
ملعب هناك وطريق سيار هنا مستشفى... ماذا سيكون حال الملف المغربي؟ من المؤكد سيكون قد فاز في 2010 أو 2026.
لنتوقف عن الخيال ونعد للواقع... هل المغرب كبلد استطاع حتى تنظيم نفسه؟ لا. إذن فليتم التقدم لكاس العالم 3098 فلن تحصلوا عليه.
بالله عليكم واش الملك مازال كيمشي اداوا ف فرنسا وتيرانات تبناو ف القرن الماضي ف أوربا بتصميمات مميزة.. وجينا حنا بنينا تيرانات ما فيهم ما يتشاف...
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13
10 - حكايات لازم نعرفها الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:38
الكرة ليست المسؤولة عن تقدم البلدان.
مثال اليونان استضافت الالعاب الاولمبية واقترضت الكثير من الاموال من أجل بناء القرى الرياضية و في الأخير لم تجد ولا فلسا واحدا لصيانة كل تلك المنشآت بعد انتهاء الألعاب.
أما من تابع مباريات مونديال روسيا فسيرى أن البيرة هي المشروب الرسمي في المدرجات .
علامة استفهام تبقى مطروحة حيال التنظيم في المغرب مع غياب ابسط المنشآت التحتية ولا السطحية.
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2
11 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:39
لنظم أنفسنا أولا و بعدها ننافس من يكون .
دولة لا يتوفر مواطنوها على مراحيض عمومية لقضاء حاجاتهم و يتطلعون إلى تنظيم تظاهرة عالمية .
التعليم الصحة الشغل البنية التحتية أولى من هدر أموال الدولة .
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9
12 - MOROCCO 3030 الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:39
المغرب دولة ظعيفة وفقيرة ولا بنية تحتية لا مستشفيات لا سيارات الاسعاف لا نظافة لا مرافق عمومية والاكتظاظات والاوساخ في كل مكان ومن المستحيل شعوب الدول المتقدمة يقبلون بتنظيم كاس العالم في المغرب سواءا في 2030 او في 2099
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7
13 - mohcine الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:40
ليت المشكل هو تنظيم كاس العالم بل المشكل هو تنظيم البلاد بكاملها
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10
14 - كونيتو طوجور الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:42
احنا لمداويخ ابغيناهم ايضيقوا عليهم حتى اعلى موروكو مول اوافرقياوماءسيدي الكاك واحليب الغبرة الممتاز اما مونديال 2030الى طول الله العمر والله مايحلم به المخزن والمخازنية.اللهم ضيقها اعليهم في الفوسفاط.والحوت الحر والسرديل حتى يشبع منو الففير والمحتاج والمديون والمسكين.اللهم ضيق اعليهم في ماطيشة لحلوة اولهشيشة.ويسر المسكين والفقير في المعيشة.اللهم يسر لخوتنا اريافة في الحرية والديموقراطية.وطلق اسراحهم بدون قيد اوشرط لانهم مضلومين اوكايطالبوا بالحقوق البايخة والعادية شغل تغطية صحية تعليم مجاني ويبقاو بجهد الله الراس مرفوع
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5
15 - جمال الدين الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:43
أكذوبة تنظيم كأس العالم بالمغرب لا زالت تستهوي من يريد وضع رأسه في التراب مغمضا عينيه عن الواقع البئيس للمغرب وما يعانيه من تخلف على جميع الأصعدة إنه العبث والضحك على الذقون
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6
16 - بنعبد الله الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:46
الجزائر لم تعلن نيتها في تنظيم كاس العالم اشتراكا مع المغرب ونفس الشيئ بالنسبة لتوني فكل ما في الامر أن أصواتا ظهرت هنا وهناك تطالب بتحقيق الفكرة التي طرحها أحد صحافيي بين سبورت في موسكو أثناء التصويت على تنظيم كاس العالم ٢٠٢٦.
المغرب يمكن أن نقول بانه طلب الترشيح بصفة رسمية من خلال موافقة الملك وانجترا أيضا من خلال تصريح تيريزا ماي لكن لا الجزائر ولا تونس قد صرح رئيس حكومة البلدين بالموافقة على التنظيم المشترك مع المغرب ،فحتى لو تم فهو يبقى عبثيا وتبذيرا للاموال في ظل ترشيح بريطانيا والصين نظرا لامكانياتهما الهائلة ولاستحالة تنظيم أيضا هذه التظاهرة في شمال افريقيا حيث الخلافات السائدة والتو تر السياسي بين البلدان والتهديد الامني وغلق الحدود ومشكل الصحراء الذي يعتبر حجرة عثرة في هذا الموضوع
بالامس قرأت مقالين تم نشرهما في جريدة هسبريس أحدهما عنالانخابات الرئاسية في الجزائر والآخر عن البوليساريو ومن خلال اطلاعي عليهما وردت فعل القراء تأكدت أنه يستحيل لهذه الشعوب أن تتحد لا غدا ولا بعد قرن من الان وعليكم قياس ذلك على تنظيم مشترك، المسؤولين في الجزائر يأخذون كل هذا بعين الاعتبار
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4
17 - محمد الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:49
الصين هي من ستنظم البطولة لأنهم دولة دات حظارة وتاريح واقتصاد في نهاية المطاف البطولة تنظم في البلد الذي لديه ميزانية كبيرة أصلا تنظيم هذه البطولة في المغرب لن تزيدنا سوى الديون فجنوب افريقيا مازالت تدين للفيفا ب 4 بليون دولار اي 4000 مليون دولار والملاعب وكل المنشآت اغلقت واتلفت نفش الشيئ للبرازيل الملاعب والمنشآت مغلقة مهترأة جراء غلاء تكلفة الصيانة...هده البطولة فرصة مناسبة للسياسيين والابناك للاغتناء السريع اما الشعب والله لا صور خبزة...لنفترض انه نظمنا البطولة من اين سنأتي بأموال الصيانة ؟ مجرد صيانة ملعب الدار البيضاء المهترئ الذي لا يتوفر حتى على مواصفات ملعب في الدرجة الثالثة في فرنسا ثم غلقه 70 سنة وتم نهب المال وهو على حاله...المهم هذا مشروع فاشل ايها المغاربة لا تصدقوا هذه الخدعة
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0
18 - العارف الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:51
ملف الأشقاء المغرب والجزائر وتونس انشاءالله 2080
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1
19 - قطر الخميس 19 يوليوز 2018 - 07:53
الإنجليز و اسكتلاندا وجميع بلدان المملكة البريطانية كل شيء جاهز من الآن (بنية تحتية قوية) تطور التكنلوجيا و المواصلات الحديثة في كل بريطانيا العظمى ٠
المغرب فرصته الوحيدة في الحلم بتنظيم المونديال ضاعت منه سنة 2010 وكان لصالح جنوب افريقيا ،لم يستغل المغرب حملة تنظيم المونديال بشكل جيد .
الملفات الثنائية والثلاتية هي الطابع الساءد الآن من أجل الحصول
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0
20 - Nichne الخميس 19 يوليوز 2018 - 08:04
ملف الترشيح ( المغربي ) لتنظيم المونديال يقدر ب 20 مليون دولار ، كله ريع و غياب الشفافية و المحاسبة ، الشعب يريد صرف تلك الاموال في مشارع تعود بالمتفعة على الشعب ، قطاعي التعليم و الصحة في امس الحاجة الى تلك الاموال التي ذهبت ادراج الرياح في خمس ملفات ترشح و المقدرة بحوالي 100 مليون دولار .
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