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كُتّاب وآراء
تنظيم اسكتلندي إنجليزي يضيق الخناق على ملف "موروكو 2030"
دَخلت اسكتلندا على الخط مع جارتها إنجلترا من أجل تنظيم "مونديال" 2030، بعدما أعلنت استعدادها لاحتضان الحدث، وإمكانيتها تسخير بنياتها التحتية خدمة لملف مشترك.
ونقلا عن "BBC"، فبريطانيا مستعدة لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، إذ قال متحدث باسم تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، إن الحكومة ترحب بالحديث عن هذا المشروع، لافتا إلى أن هناك إمكانية جيّدة لتحول ملف التقدم من إنجليزي خالص إلى بريطاني، بحيث تنظم البطولة كل من إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.
ورحّب ستيوارت ريغان، الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي، بهذه الخطوة التي تعد دعما لمخطط "الإنجليز" في احتضان نسخة كأس العالم، وأبدى استعداده لدعم الفكرة وتقاسم التنظيم مع دول بريطانيا، وسيتم تدارسها بشكل جدي في قادم الأيام، لتقديم الترشيح الرسمي.
وذكرت صحيفة "the sun" البريطانية أن عرض المملكة المتحدة يلقى دعما كبيرا من مسؤولي البلاد، إلى جانب التأييد من قبل الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن إنجلترا ضاع منها التنظيم سنة 2018، بعد منافسة شرسة من روسيا التي احتضنت الحدث في النسخة الحالية التي توج بها منتخب فرنسا على حساب منتخب كرواتيا بنتيجة 4/2.
وعبّر المغرب عن عزمه مواصلة العمل من أجل نيل شرف تنظيم "مونديال" 2030، بعدما خسر رهان تنظيم نسخة 2026 لصالح الملف الثلاثي المكون من أمريكا والمكسيك وكندا، وسيواصل إنجاز المشاريع التي تقدّم بها في ملف ترشيحه الأخير، ووعد ببذل مجهود مضاعف حتى يكسب أكبر عدد من الأصوات، لكن ذلك تعيقه نية بعض الدول القوية في الظفر بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ سيكون في منافسة مع ملف ثلاثي لدول أمريكا الجنوبية، وآخر من بريطانيا العظمى، ناهيك عن نية الصين التي ترغب بدورها في احتضان "المونديال".
وكانت الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أعلنت بالفعل عن عرض مشترك، لاستضافة نسخة 2030 التي توافق مرور 100 عام على أول بطولة استضافتها وفازت أوروغواي بلقبها، فيما أعلنت دول الجزائر وتونس، دعم المغرب لتنظيم "مونديال" مشترك عن منطقة شمال إفريقيا للسنة نفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
J'ai une propostion si lrs pays organisent une coupe du monde FLAIR de la meme valeur que celle de la coipe du monde. ces pays seront les pays qiui subissent une injustice. la periode de ce tournoi sera le meme que celui de la coupe du monde . n
كأس العالم ليس بالتمني وإنجازات على الورق. المغرب متأخر ب 50 سنة . هذا نتيجة الفساد وتكليخ الشعب وتدمير التعليم ؤإحتكار الإقتصاد. المغرب لماذ بعد 60 سنة من الإستقلال مازلة دولة متخلفة ضعيفة ? من المسؤل أو المسؤلين ?
المغرب تقدم خمس مرات لتنظيم كأس العالم. تخيل معي لو تم إنشاء عشرة في المائة من المشاريع التي وعد بها في كل نسخة.
ملعب هناك وطريق سيار هنا مستشفى... ماذا سيكون حال الملف المغربي؟ من المؤكد سيكون قد فاز في 2010 أو 2026.
لنتوقف عن الخيال ونعد للواقع... هل المغرب كبلد استطاع حتى تنظيم نفسه؟ لا. إذن فليتم التقدم لكاس العالم 3098 فلن تحصلوا عليه.
بالله عليكم واش الملك مازال كيمشي اداوا ف فرنسا وتيرانات تبناو ف القرن الماضي ف أوربا بتصميمات مميزة.. وجينا حنا بنينا تيرانات ما فيهم ما يتشاف...
مثال اليونان استضافت الالعاب الاولمبية واقترضت الكثير من الاموال من أجل بناء القرى الرياضية و في الأخير لم تجد ولا فلسا واحدا لصيانة كل تلك المنشآت بعد انتهاء الألعاب.
أما من تابع مباريات مونديال روسيا فسيرى أن البيرة هي المشروب الرسمي في المدرجات .
علامة استفهام تبقى مطروحة حيال التنظيم في المغرب مع غياب ابسط المنشآت التحتية ولا السطحية.
دولة لا يتوفر مواطنوها على مراحيض عمومية لقضاء حاجاتهم و يتطلعون إلى تنظيم تظاهرة عالمية .
التعليم الصحة الشغل البنية التحتية أولى من هدر أموال الدولة .
المغرب يمكن أن نقول بانه طلب الترشيح بصفة رسمية من خلال موافقة الملك وانجترا أيضا من خلال تصريح تيريزا ماي لكن لا الجزائر ولا تونس قد صرح رئيس حكومة البلدين بالموافقة على التنظيم المشترك مع المغرب ،فحتى لو تم فهو يبقى عبثيا وتبذيرا للاموال في ظل ترشيح بريطانيا والصين نظرا لامكانياتهما الهائلة ولاستحالة تنظيم أيضا هذه التظاهرة في شمال افريقيا حيث الخلافات السائدة والتو تر السياسي بين البلدان والتهديد الامني وغلق الحدود ومشكل الصحراء الذي يعتبر حجرة عثرة في هذا الموضوع
بالامس قرأت مقالين تم نشرهما في جريدة هسبريس أحدهما عنالانخابات الرئاسية في الجزائر والآخر عن البوليساريو ومن خلال اطلاعي عليهما وردت فعل القراء تأكدت أنه يستحيل لهذه الشعوب أن تتحد لا غدا ولا بعد قرن من الان وعليكم قياس ذلك على تنظيم مشترك، المسؤولين في الجزائر يأخذون كل هذا بعين الاعتبار
المغرب فرصته الوحيدة في الحلم بتنظيم المونديال ضاعت منه سنة 2010 وكان لصالح جنوب افريقيا ،لم يستغل المغرب حملة تنظيم المونديال بشكل جيد .
الملفات الثنائية والثلاتية هي الطابع الساءد الآن من أجل الحصول