قيمة النجم الفرنسي مبابي تفوق 192 مليون يورو

هسبريس ـ مُتابعة

أصبح المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، صاحب الـ19 عاما، أغلى لاعب كرة قدم تحت 21 عاما في سوق اللاعبين الحالي، بقيمة سوقية بلغت 192.3 مليون يورو.

وأشار تقرير "سوكريكس 20" للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما أن القيمة السوقية لمبابي تزيد بواقع الضعف عن الثاني في القائمة، الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر سيتي البالغ من العمر 20 عاما، والذي ارتفعت قيمته من 40.6 مليون يورو إلى 89.2 مليون.

وارتفعت القيمة السوقية للمهاجم الفرنسي بفضل عدد الدقائق التي لعبها مع فريقه باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى تتويجه بطلا للعالم مع منتخب بلاده في مونديال "روسيا 2018"، ما أدى لارتفاع سعره من 61.7 مليون يورو العام الماضي إلى 192.3 في التقرير الحالي.

وفي المركز الثالث جاء لاعب مانشستر سيتي غابرييل خيسوس، البرازيلي البالغ 21 عاما، الذي وصلت قيمته السوقية لـ88 مليون يورو بعد أن كانت 42.6 مليون يورو. أما المركز الرابع فكان من نصيب الفرنسية عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، الذي ارتفعت قيمته من 60.9 مليون يورو إلى 84.3 مليون، على الرغم من أن البرصا استقدمه من بورسيا دورتموند الصيف الماضي مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات.