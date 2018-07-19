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الرئيسية | رياضة | لويس إنريكي: أسلوب منتخب إسبانيا قابل للتطوير

لويس إنريكي: أسلوب منتخب إسبانيا قابل للتطوير

لويس إنريكي: أسلوب منتخب إسبانيا قابل للتطوير
هسبريس - إفي
الخميس 19 يوليوز 2018 - 15:32

أكد المدرب لويس إنريكي أثناء تقديمه كمدير فني جديد لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، اليوم الخميس في مدينة "لاس روثاس" الرياضية بمدريد، أنه لم يتحدث مع اللاعبين حتى الآن، وأبرز إمكانية "تطوير أسلوب اللعب الحالي للَارُوخَا".

وقال المدرب السابق لفريق برشلونة: "يمكن تطوير أسلوب اللعب، لقد خضت هذه التجربة في ناد عظيم يحظى بلاعبين مدهشين، يجب منح اللاعب أسلحة تقنية، سنكون نجوما مع الكرة وسأدعم هذه الفكرة بتفاصيل دقيقة".

وأوضح إنريكي: "على سبيل المثال، سأسعى لزيادة الضغط عقب فقدان الكرة، كما ينبغي العمل على تلقي أهداف أقل ويجب خلق مزيد من الفرص للتسجيل. لن أقوم بشيء لم يرغب أسلافي في القيام به، لكن المنتخب يجب أن يلعب كمجموعة متجانسة".

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