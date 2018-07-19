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الرئيسية | رياضة | مورينيو يشتكي من غيابات المونديال في مانشستر

مورينيو يشتكي من غيابات المونديال في مانشستر

مورينيو يشتكي من غيابات المونديال في مانشستر
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 19 يوليوز 2018 - 19:33

اعتبر مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو أنه يشهد فترة إعداد للموسم الجديد "سيئة للغاية" بسبب كم الغيابات الناجمة عن مونديال روسيا 2018.

ولا يحظى مورينيو، الموجود حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية للإعداد للموسم الجديد، بكل من الفرنسي بول بوغبا والبلجيكيين روميلو لوكاكو ومروان فيلايني، والإنجليزيين ماركوس راشفورد وجيسي لينغارد وأشلي يونغ وفيل جونز، والأرجنتيني ماركوس روخو والسويدي فيكتور لينديلوف والإسباني ديفيد دي خيا والصربي نيمانيا ماتيتش والبرازيلي فريد.

كما يواجه المدرب البرتغالي غياب الشيلي أليكسيس سانشيز، الذي لم يتمكن من السفر للولايات المتحدة بسبب مشكلة في الحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد، لذلك يتدرب وحيدا في مانشستر.

وأكد مورينيو أن الأمر يتعلق بـ"فترة إعداد سيئة للغاية". وأضاف: "الجانب الإيجابي هو أن الشباب أمامهم فرصة رائعة للتدرب معنا. الأسبوع القادم سيأتي دي خيا وماتيتش وفريد، ما يعد أمرا جيدا جدا؛ خاصة بالنسبة لفريد".

كما انتقد الإطار التدريبي نفسه قرار إقامة أول مباراة لفريقه بالموسم الجديد أمام ليستر سيتي في العاشر من غشت، الذي سيوافق يوم الجمعة، أي قبل باقي الفريق التي ستبدأ في 11 من نفس الشهر.

وأوضح: "هذا الأمر يعقد الأمور بشكل أكبر. أشعر بالقلق لأنني لا أقود التدريبات في وجود الجميع، وبعدها سأضطر لبدء الدوري في غياب الكثير من اللاعبين. هكذا هي الأمور وعلينا أن نقدم أفضل ما عندنا بما هو متاح".

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