الريال يحلم بنيمار وسان جيرمان يتشبث بمبابي

هسبريس ـ مُتابعة

ما زال الأمل يراود ريال مدريد الإسباني في إيجاد الخليفة المناسب للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ الذي انتقل قبل أيام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن الريال لا يزال يأمل في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، اللاعب ذو 26 عاما، لسد الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو.

وأوضحت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان ستترك تحديد مصير نيمار بيد المدرب توماس توشيل، المدير الفني الجديد.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن الريال يحلم أيضا بضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، عمره 19 عاما وزميل نيمار في صفوف باريس سان جيرمان، ولكن الملاك القطريين للنادي الفرنسي والمدرب توشيل يرفضون الفكرة.

وأكدت "أوندا سيرو" أن توشيل، المدرب البالغ 44 عاما، لا يمانع في رحيل نيمار ولكنه يضع الشروط لهذا، وفي مقدمتها تدعيم الهجوم بلاعب بديل.

ومن الأسماء المطروحة لتعويض رحيل نيمار يبرز المهاجم الأرجنتين باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي صاحب الـ24 ربيعا، والذي يرغب بايرن ميونخ أيضا في التعاقد معه.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن يوفنتوس باع بعض اللاعبين من أجل توفير المال اللازم لضم رونالدو من ريال مدريد.