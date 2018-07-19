الحارس المحمدي مع "مالقة" بدوري الدرجة الثانية

هسبورت - عمر الشرايبي*

أنهى الحارس الدولي المغربي، منير المحمدي، تفاصيل انضمامه إلى نادي مالقة الإسباني، الممارس في دوري الدرجة الثانية، قادما إليه من تجربة في صفوف فريق "نومانثيا"، في انتظار إعلان النادي "الأندلسي" عن ثالث انتداباته خلال مرحلة انتقالات اللاعبين الصيفية الجارية.

وعلمت "هسبورت" من مصادر متطابقة أن حارس المنتخب الوطني المغربي حل بخليج "كوستا ديل سول" من أجل إجراء الفحوصات الطبية، قبل توقيعه في كشوفات الفريق الإسباني، بعد أن وصلت المفاوضات بين وكيل أعماله ومسؤولي "مالقة" إلى أشواط متقدمة، ليعزز التركيبة البشرية للفريق، بعد أن انضم إليه اللاعب المغربي بدر بولهرود، قبل أزيد من أسبوعين، قادما من فريق الفتح الرباطي.

تبقى الإشارة إلى أن منير المحمدي قرّر خوض تجربة احترافية جديدة، بعد أن فقد التنافسية ومكانته الرسمية رفقة "نوماثيا"، منذ مشاركته مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون، حيث لم يشارك إلا في ثلاث مباريات خلال الموسم الكروي الماضي في إسبانيا؛ منها مباراتين أمام ريال مدريد ضمن مسابقة كأس الملك، إلا أن ذلك لم يؤثر على دخوله ضمن قائمة الـ23 لاعبا التي وجها لها الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، الدعوة، من أجل خوض "مونديال 2018"، إذ قدم مستويات كبيرة رفقة "الأسود"، خلال المباريات الثلاث ضمن الدور الأول.

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