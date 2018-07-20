هدّاف برازيلي يقترِب من الالتحاق بفريق الوداد

هسبورت - محمد فنڭار*

يَقترب جويل طاغو، الهدّاف البرازيلي من أصول كاميرونية، من التعاقد مع فريق الوداد الرياضي، الذي يبحث منذ مدّة عن مهاجم صريح يلبي حاجياته الهجومية في الخط الأمامي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"هسبورت" بأن اللاعب الجديد في مفاوضات متقدّمة مع النادي "الأحمر"، ويقترب من التعاقد معه لمدة سنتين، على أساس الإعلان عن الصفقة قريبا بعد الاتفاق على التفاصيل المادية، مبرزة أن اللاعب سيحط الرحال في المغرب بداية الأسبوع المقبل.

ويبلغ Diederrick Joel Tagueu Tadjo من العمر 24 عاما، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والكاميرونية، ولعب لأندية غالبيتها من البرازيل في أعلى المستويات؛ منها "سانطوس" و"كورتيبا" و"أفاي" و"بوتافوغو"، وكذا فريق "كروزيرو" الذي أعاره السنة الماضية لـ"ماريتيمو" البرتغالي لموسم واحد.

وأمام كثرة الأسماء التي رفضتها الإدارة التقنية، فالمدرب التونسي بات ملزما بإعطاء موافقته لمكتب الفريق من أجل التعاقد معه قبل نهاية الميركاتو الصيفي، حتى يتمكّن من إدراجه في اللائحة الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يعاني من غياب مهاجم صريح في تشكيلته، بعد فسخ عقد الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا.

وبعد عدّة محاولات "فاشلة" لتطعيم الفريق بلاعب من طينة الكبار في هذا المركز، لم يتعاقد إلى حدود الآن مع اسم متميز؛ فقد حاول في العديد من المناسبات فتح باب التفاوض مع لاعبه السابق، الليبيري ويليام جيبور، لكن الأمور لم تسر بالشكل الجيد بسبب مشاكل مادية لم يجد لها أي حل منذ مدة، إلى جانب التفاوض مع لاعب الكونغو جونيور كابانانغا، مهاجم "النصر" السعودي.

وأكّد سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، في تصريح سابق لـ"هسبورت"، أنه لن يدخر جهدا لتلبية أي طلب للإدارة التقنية والمدرب فوزي البنزرتي، في حال وجدوا مهاجما يستحق حمل رقم "9" مع الوداد البيضاوي، مردفا: "أنتظر أوامر المدرب، هو واللجنة التقنية بصدد البحث عن مهاجم يقود الخط الأمامي للنادي، وبمجرد إيجاده، لن أتوانى في تلبية شروطه لضمّه إلى الكتيبة الحمراء".

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