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الرئيسية | رياضة | البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال

البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال

البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:00

راسلت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي رؤساء الدول الخمس، وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، بهدف حثهم على التنسيق مستقبلاً للتقدم بملف ترشح مشترك لاحتضان كأس العالم لسنة 2030.

وتعد هذه المراسلة أولى خطوة تصدر عن مؤسسة رسمية إقليمية تعزز دعوات سابقة من أجل التفكير مستقبلاً في تجاوز الخلافات السياسية للظفر بتنظيم أكبر عرس كروي في العالم يمكن أن يحرك المنطقة من الناحية الاقتصادية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، التي يوجد مقرها في الرباط، إن الطيب البكوش، الأمين العام، بعث برسائل إلى رؤساء الدول المغاربية الخمس لحثهم على التنسيق من أجل التقدم بملف ترشح مغاربي لتنظيم كأس العالم 2030، والذي يقتضي الإعداد له عدة سنوات.

وقال الأمين العام للاتحاد المغاربي إن هذه الرسائل تأتي في إطار "سعي الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي إلى الدفع بالتعاون المغاربي إلى الأمام في جميع المجالات". كما دعا رؤساء الدول إلى استخلاص الدرس من التجربة المغربية، التي حظيت بمساندة جميع الدول المغاربية وتحمس شعوب المغرب الكبير للمبادرة التي قام بها المغرب.

ودعمت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي حثها للتقدم بملف مشترك بكون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصبح يغلب الترشحات التشاركية على الترشحات الفردية، وأن الترشيحات المقبلة تبدو جميعها تشاركية، كما أكدت على انخراطها في بذل المساعي الضرورية لحشد التأييد لهذا الترشح المغاربي المشترك أفريقياً وعربيًا ودوليًا.

وبرز مطلب التقدم لملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 بعدما فشل المغرب في الظفر بشرف تنظيم نسخة 2026 التي فاز بها الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إضافة إلى إعلان الملك محمد السادس استعداد المغرب للترشح مستقبلاً.

ومرت قرابة ثلاثة عقود على تأسيس الاتحاد المغاربي خلال قمة في مدينة مراكش؛ لكن الخلافات بين الدول، وخصوصاً المغرب والجزائر، حالت دون تحقيقه أهدافه، وبالتالي ضياع الكثير من الفرص، خصوصاً في الجانب الاقتصادي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - abdou الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:09
هههههههههههه.عجيب امركم.واين هو الاتحاد الافريقي؟ فوق الاوراق وفي الارشيف؟ المغرب يقول ويفعل.لكن ماكانش معامن.
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13
2 - العلوي الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:11
مبادرة في المستوى.أتمنى أن يكون الرد إيجابيا.
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16
3 - شخشوخة مغربية الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:13
كل مانريد هو حدود مغلقة ومحكمة ضذ العدو الجزائري..فملف المونديال انطوي...
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-44
4 - وحدوي الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:17
قابلين. بشرط اعتراف الجزائر بالوحدة الترابية الوطنية من طنجة الى الكويرة و .طرد البوليزاريو واعلان اتحاد مغاربي جديد .
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23
5 - omar الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:19
دول النفاق و الغدر و الحسد. إن كان المغرب ينوي على تقديم ملف مشترك لكأس العالم 2030 فأنصحه بتقديم ملف مشترك مع كل من إسبانيا و البرتغال فسيحصل على أصوات كل من أوروبا و إفريقيا و سيستفيد المغرب بشكل كبير جدا مع جيران الشمال.
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22
6 - العداوة و الحرب الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:20
كيف للاشقاء الاعداء ان يتفاهموا.!
كيف لدولة لا زالت الحرب قائمة فيها ان تشارك في تنظيم كاس العالم!!
كيف لدولة لا تريد فتح الحدود لاكثر من 20 سنه ان تتفاهم مع جارتها!
كيف لدولة هدفها نسف جارتها بخلق انفصاليين ان تتمنى الخير للجارة!
.....
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25
7 - متابع من الصويرة الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:21
قبل ذلك يجب فتح الحدود بين هذه الدول، وخلق تكتل اقتصادي مندمج، ورفع الحواجز الجمركية، وتطوير البنى التحتية الأساسية وإعطاء الفرص كاملة للشباب لأخذ زمام المبادرة و النظر إلى المستقبل بمنظور منفتح ومتسامح، بعد كل هذا يمكن أن نتحدث عن تنظيم مشترك للمونديال.
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22
8 - شمال إفريقي الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:25
نحن كمغاربة لن نقبل بتنضيم كأس العالم مع دولة تعادي وحدتنا الترابية ، وتحتضن و تمول مرتزقة البوليزاريو .
هاذا هو النفاق بعينه
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19
9 - Mohamed الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:26
ça peut pas être car le Maroc est plus avancé pourtant il est toujours exclu, ces pays leurs faut des années pour arrive au niveau du Maroc qui est toujours exclu. donc je préfère que le Maroc présente ça condidature seule .
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5
10 - جلال الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:28
على الدول المغاربية أولا بناء الديمقراطيات ودول المؤسسات والتوزيع العادل لثروات الشعوب وحينما يتم القضاء على الجوع وتشبع شعوب هذه الدول الخبز وتبنى المدارس والمستشفيات والطرقات ويوفر الماء أنذاك يمكن لهذه أن تحلم باستضافة تظاهرة من حجم كأس العالم.
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17
11 - abdo الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:31
نظرا لغياب رؤية استراتجية موحدة سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية ...بين الدول المغاربية فانه من الصعب ان لم نقل من المستحيل حتى التفكير في مثل هاته المشاريع الكبرى .
فهذه الدول مطالبة بتأسيس ديمقراطية حقيقية و توزيع عادل للثروة ......
كما عليها حل قضية الصحراء المغربية عبر حوار مباشر بين المغرب و الجزائر و
بث الثقة بين البلدين الشقيقين عوض صرف أموال طائلة على السلاح
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6
12 - khalil españa الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:31
اتمنا من الامانۃ العامۃ ان تحث روساء هده الدول علی تنميۃ شعوبها ومحاربۃ الفقر المدقع والشغل للجميع واازيادۃ في الاجور ومحاربۃ الفساد الدي ينخر المجتمع بدل التسلق في الامور البعيييييدۃ جدا علينا بسنوات ضوءيۃ مثل تنظيم تظاهرۃ من هدا الحجم لان تنظيم كاس العالم له اهله واصحابه اما نحن نستطيع تنظيم تظاهرۃ عالميۃ في النهب والنصب والاحتيال والسرقۃ الموصوفۃ
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3
13 - ورديغة الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:33
لكن الخلافات بين الدول وخصوصا بين الجزائر والمغرب حالت دون تحقيقه اهدافه
وستبقى هذه الخلافات قائمة مادامت الجزاير تطعن المغرب في ظهره وتريد تقسيمه فلن يتحقق اي شيء اسمه منديال مشترك
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0
14 - mmm الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:34
Il y a un moineau qui s est posé sur un grand arbre et quand il voulait s'envoler, il dit à l'arbre :je vous prie de m excuser je vous ai fatigué et le grand arbre lui répondit :jen'ai même pas senti lors de ton atterrissage .vous n'avez honte pas les maghrébins . vous n'avez pas vu le mondial qui vient de finir en Russie les stades et les infrastructures ect ,alors que vos stades ne valent pas ceux de 3 division française
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1
15 - Mido الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:34
لازم مقاطعة هذا المشروع mundial الوهمي كسابقيه ,انه هدر للمال العام,
الشعب يريد اصلاح التعليم والصحة والشغل ما عدا هذا فأنتم تسبحون ضد التيار.
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5
16 - وعزيز الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:35
لقيت الامانة العامة للمغرب العربي بماذا تملء وقتها بعد فراغ مستمر لعدم وجود نوايا حسنة لذا البعض للسير قدما نحو ما ينفع شعوب المنطقة
من جهة اخرى هناك سلبيات لملف مشترك بين دول الجوار لان مستواها غير متقارب خاصة من ناحية البنية التحتية و التجهيزات الرياضية و السياحية ووو مما يجعلنا قد نؤدي ضريبة الاخوة المتناقضة لان ملف الجيران قد يشبه ملف المغرب سنة 1986 ......
وقد تحتج موريطانيا وقد تحتج ليبيا لانه معروف ان العرب لا يتفقون فيما ينفع بل يتفقون في عكس ذلك عكس المغرب الذي بنى حاجزا بينه و بين قممهم
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0
17 - abdou الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:37
يجب علينا أن لا نفكر بعواطفنا و مشاعرنا، و أن ننسى شيئا اسمه الحلم العربي أو المغاربي، يجب التيقن أن العالم الغربي بقيادة أمريكا لن يسمح بشيء اسمه اتحاد للدول العربية و لا حتى الافريقية، لأن شعارهم الأبدي الاستعماري هو ''فرق تسود''، و لكننا نريد أن نستمر في الأحلام، بمعنى آخر في النوم (لا أحلام بدون نوم)، و هذا ما يجعلهم يطمئنون أكثر لأننا لم نجد بعد طريق النجاح و ذلك باستمرارنا في السير على نفس المنهاج منذ الاستقلال!!! و هنا يطرح السؤال، هل يمكن اعتبارنا حقا دولا مستقلة رغم تحكم الدول الغربية فينا عن طريق معاهدات و اتفاقيات استعمارية، و عن طريق قيود و قروض البنك الدولي؟ متى نتحرر إذن؟؟؟ عندما نبدأ البناء و التشييد من القاعدة و ليس من القمة. لماذا في نظركم لم تتقدم دول مثل سويسرا أو الدول الاسكندنافية الثلاث لطلب تنظيم كأس العالم، هل نحن أفضل منهم؟؟؟ عندما نرجع لصوابنا و نبدأ التشييد سوف نتحرر من تبعية النظام الفرنسي و الأمريكي... إلى ذلك الحين، اتركونا نعيش في يقظة و بدون أحلاااام.
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18 - simohammed الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:37
مبادرا حسن اتمن التوفيق ولم الشمل
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0
19 - عبد اللطيف الادريسي الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:38
أنا أعراض ترشح دول المغرب العربي لاحتضان نهائيات كأس العالم بملف مشترك،يجب أولا إزالة العراقيل التي تحول دون تطبيق و تفعيل مقتضيات و قوانين اتحاد المغرب العربي أولا؛اقتصاديا و صناعيا و اجتماعيا و ثقافيا....فاتحاد المغرب العربي على الأوراق فقط و نأتي اليوم بأطروحة التنظيم المشترك لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.إنه النفاق بعينيه،أو لم يخجل هؤلاء القوم من أنفسهم ؟سبحان الله!.
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20 - مغربي الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:38
اه مكاين لا مونديال لا سيدي الزعت حيت أوتوماتيكيا البلد الوحيد لي غاينضمو هو الأوروغواي لأنه هو أول بلد منظم لكأس العالم سنة 1930 هذا يعني أنه بعد 100 سنة راه هادي باينة
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21 - ذئب الغابة الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:39
تنظيم كأس العالم 2030 قد حسم. مرحلة التصويت يمر إليها الملف الصيني و الملف المشترك بين انجلترا و سكتلندا. أما باقي المرشحين فقط لهدر الأموال.
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22 - كمال الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:44
من يمني نفسه في العالم أنه يستطيع منافسة الصين في تنظيم كأس العالم 2030 (حتى و إن تقدمت بريطانيا العظمى و معها 10 ترامبات وليس واحد) فهو إما حالم أو واهم أو مسؤولوه طامعون في تنويم شعوبهم لأجل محدد مع نهب ميزانية الترشيح
الصين في تلك السنة ستكون القوة الإقتصادية الأولى في العالم وربما العسكرية
سينقل البنك الدولي في 2027 مقره من واشنطن إلى بيجين حسب تصريحات مديرته العامة ك,لاغارد
ستصوت جميع الدول المنضوية للمبادرة الصينة الطريق و الحزام و عددها حاليا 72 فيها دول آسيوية وعربية و إفريقية و أوروبية وسيزداد عدد هذه الدول مع الأعوام المتبقية طمعا في التقرب من الصين للإستفادة إقتصاديا من هذه المبادرة
كل عقد تتغير مقاطعات الصين في المجال الحضاري بدون توقف : بناء مطارات دولية ضخمة , إنجاز طرق سريعة وخطوط قطارات فائقة السرعة عبر أنفاق و قناطر جبلية
يتبع
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4
23 - fox الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:44
هل التنظيم المشترك سيمحي نهائيا سياسة المعاكسة للمغرب في كل شئ؟
لا أعتقد بأن الطرف الآخر ومن معه قد اختار العداوة ثابتة والصواب ايكون!
تم ان الاتحاد الدي حلمنا به ووضعنا فيه الأمل الوحيد الصف المغاربي قد اجهض في المهد بسبب العداوة ثابتة وهل التنظيم المشترك سيحيي هذا الاتحاد ويعيده إلى السكة الصحيحة ويحيي فينا الأمل في مغرب موحد وقوي في كل المجالات ؟!
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-2
24 - حماد الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:48
لااظن ان المغرب سيقبل بتنظيم مشترك.لانه خطا خطوات كبيرة في اعداد بنية تحتية ثثمثل الملاعب والطرق السيارة الفنادق وغيرها.
بينما لم تقم اي دولة باي خطوة في هذا المجال.
اذن لن يرغب المغرب في ان تركب دول المغرب العربي على ما حققه المغرب من انجازات رياضية .وسترون...
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-2
25 - moroccan الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:49
بريطانيا حتى هي مرشحة للتنضيم وستفوز بالتنضيم لا محالة
المغرب عليه ان ينضم نفسه اولا ببناء المستشفيات والمدارس راه تشوهتو في العالم الفايسبوك عراكم وفضائحكم في كل مكان
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4
26 - nabil الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:52
أليس هته الدول هي من سببت العديد من المشاكل السياسية و الإقتصادية للمغرب، أليست تونس و الجزائر مع مصر صوتوا ضد انتخاب المغرب للدخول في الإتحاد الإفريقي, أليست الجزائر من غدرت بالمغرب و احتلت أراضي شاسعة كانت تابعة للمغرب قبل الإحتلال الفرنسي للجزائر و قامت بتمويل و تسليح و تدريب مليشيات إرهابية ضد المغرب و المغاربة ، أليست الجزائر و موريتانيا من ورطوا المغرب و الشعب المغربي وضعوه في محل ابتزاز مزمن مع القوى الإمبريالية لاستنزافه و إضعاف أحفاد الموحدين و المرابطين لا لسبب إلا حسدا و حقدا على المغرب و المغاربة، ثانيا غلق الحدود و انتشار المجموعات الإرهابية في كل من ليبيا تونس و الجزائر سلغي من الوهلة الأولى الملف. لذا أنصح المغرب أن يكون برغماتيا و يقدم الملف المشترك مع كل من إسبانيا و البرتغال لمافيه مصلحة جمة للمغرب و المغاربة سياحيا و اقتصاديا.
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27 - ahmed الخميس 19 يوليوز 2018 - 23:58
قالو ناس زمان اتفق العرب بان لا يتفقو
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0
28 - مصطفى كاراطيكا الجمعة 20 يوليوز 2018 - 00:20
كولشي تيشوف في احلب وصافي وش من نيتكم بعد مونديال روسيا الاستثنائي والرائع المغرب تستحق تنظيم المونديال!! كون غير شي مهرجان د شطيح والرديح كون قلنا مكيان باس ولكن المونديال وعاد تنظيم مشترك بين دول اقل ما يقال عنها انها فقيرة في كل شياء تا في الكرة والفساد منتشر في كل شيء المهم خلينا ساكتين حسن ههههه
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