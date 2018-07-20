البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال

هسبريس - يوسف لخضر

راسلت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي رؤساء الدول الخمس، وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، بهدف حثهم على التنسيق مستقبلاً للتقدم بملف ترشح مشترك لاحتضان كأس العالم لسنة 2030.

وتعد هذه المراسلة أولى خطوة تصدر عن مؤسسة رسمية إقليمية تعزز دعوات سابقة من أجل التفكير مستقبلاً في تجاوز الخلافات السياسية للظفر بتنظيم أكبر عرس كروي في العالم يمكن أن يحرك المنطقة من الناحية الاقتصادية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، التي يوجد مقرها في الرباط، إن الطيب البكوش، الأمين العام، بعث برسائل إلى رؤساء الدول المغاربية الخمس لحثهم على التنسيق من أجل التقدم بملف ترشح مغاربي لتنظيم كأس العالم 2030، والذي يقتضي الإعداد له عدة سنوات.

وقال الأمين العام للاتحاد المغاربي إن هذه الرسائل تأتي في إطار "سعي الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي إلى الدفع بالتعاون المغاربي إلى الأمام في جميع المجالات". كما دعا رؤساء الدول إلى استخلاص الدرس من التجربة المغربية، التي حظيت بمساندة جميع الدول المغاربية وتحمس شعوب المغرب الكبير للمبادرة التي قام بها المغرب.

ودعمت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي حثها للتقدم بملف مشترك بكون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصبح يغلب الترشحات التشاركية على الترشحات الفردية، وأن الترشيحات المقبلة تبدو جميعها تشاركية، كما أكدت على انخراطها في بذل المساعي الضرورية لحشد التأييد لهذا الترشح المغاربي المشترك أفريقياً وعربيًا ودوليًا.

وبرز مطلب التقدم لملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 بعدما فشل المغرب في الظفر بشرف تنظيم نسخة 2026 التي فاز بها الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إضافة إلى إعلان الملك محمد السادس استعداد المغرب للترشح مستقبلاً.

ومرت قرابة ثلاثة عقود على تأسيس الاتحاد المغاربي خلال قمة في مدينة مراكش؛ لكن الخلافات بين الدول، وخصوصاً المغرب والجزائر، حالت دون تحقيقه أهدافه، وبالتالي ضياع الكثير من الفرص، خصوصاً في الجانب الاقتصادي.