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كُتّاب وآراء
البكوش يحث زعماء "الاتحاد المغاربي" على تنظيم مشترك للمونديال
راسلت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي رؤساء الدول الخمس، وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا، بهدف حثهم على التنسيق مستقبلاً للتقدم بملف ترشح مشترك لاحتضان كأس العالم لسنة 2030.
وتعد هذه المراسلة أولى خطوة تصدر عن مؤسسة رسمية إقليمية تعزز دعوات سابقة من أجل التفكير مستقبلاً في تجاوز الخلافات السياسية للظفر بتنظيم أكبر عرس كروي في العالم يمكن أن يحرك المنطقة من الناحية الاقتصادية.
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، التي يوجد مقرها في الرباط، إن الطيب البكوش، الأمين العام، بعث برسائل إلى رؤساء الدول المغاربية الخمس لحثهم على التنسيق من أجل التقدم بملف ترشح مغاربي لتنظيم كأس العالم 2030، والذي يقتضي الإعداد له عدة سنوات.
وقال الأمين العام للاتحاد المغاربي إن هذه الرسائل تأتي في إطار "سعي الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي إلى الدفع بالتعاون المغاربي إلى الأمام في جميع المجالات". كما دعا رؤساء الدول إلى استخلاص الدرس من التجربة المغربية، التي حظيت بمساندة جميع الدول المغاربية وتحمس شعوب المغرب الكبير للمبادرة التي قام بها المغرب.
ودعمت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي حثها للتقدم بملف مشترك بكون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصبح يغلب الترشحات التشاركية على الترشحات الفردية، وأن الترشيحات المقبلة تبدو جميعها تشاركية، كما أكدت على انخراطها في بذل المساعي الضرورية لحشد التأييد لهذا الترشح المغاربي المشترك أفريقياً وعربيًا ودوليًا.
وبرز مطلب التقدم لملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 بعدما فشل المغرب في الظفر بشرف تنظيم نسخة 2026 التي فاز بها الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إضافة إلى إعلان الملك محمد السادس استعداد المغرب للترشح مستقبلاً.
ومرت قرابة ثلاثة عقود على تأسيس الاتحاد المغاربي خلال قمة في مدينة مراكش؛ لكن الخلافات بين الدول، وخصوصاً المغرب والجزائر، حالت دون تحقيقه أهدافه، وبالتالي ضياع الكثير من الفرص، خصوصاً في الجانب الاقتصادي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
كيف لدولة لا زالت الحرب قائمة فيها ان تشارك في تنظيم كاس العالم!!
كيف لدولة لا تريد فتح الحدود لاكثر من 20 سنه ان تتفاهم مع جارتها!
كيف لدولة هدفها نسف جارتها بخلق انفصاليين ان تتمنى الخير للجارة!
.....
هاذا هو النفاق بعينه
فهذه الدول مطالبة بتأسيس ديمقراطية حقيقية و توزيع عادل للثروة ......
كما عليها حل قضية الصحراء المغربية عبر حوار مباشر بين المغرب و الجزائر و
بث الثقة بين البلدين الشقيقين عوض صرف أموال طائلة على السلاح
وستبقى هذه الخلافات قائمة مادامت الجزاير تطعن المغرب في ظهره وتريد تقسيمه فلن يتحقق اي شيء اسمه منديال مشترك
الشعب يريد اصلاح التعليم والصحة والشغل ما عدا هذا فأنتم تسبحون ضد التيار.
من جهة اخرى هناك سلبيات لملف مشترك بين دول الجوار لان مستواها غير متقارب خاصة من ناحية البنية التحتية و التجهيزات الرياضية و السياحية ووو مما يجعلنا قد نؤدي ضريبة الاخوة المتناقضة لان ملف الجيران قد يشبه ملف المغرب سنة 1986 ......
وقد تحتج موريطانيا وقد تحتج ليبيا لانه معروف ان العرب لا يتفقون فيما ينفع بل يتفقون في عكس ذلك عكس المغرب الذي بنى حاجزا بينه و بين قممهم
الصين في تلك السنة ستكون القوة الإقتصادية الأولى في العالم وربما العسكرية
سينقل البنك الدولي في 2027 مقره من واشنطن إلى بيجين حسب تصريحات مديرته العامة ك,لاغارد
ستصوت جميع الدول المنضوية للمبادرة الصينة الطريق و الحزام و عددها حاليا 72 فيها دول آسيوية وعربية و إفريقية و أوروبية وسيزداد عدد هذه الدول مع الأعوام المتبقية طمعا في التقرب من الصين للإستفادة إقتصاديا من هذه المبادرة
كل عقد تتغير مقاطعات الصين في المجال الحضاري بدون توقف : بناء مطارات دولية ضخمة , إنجاز طرق سريعة وخطوط قطارات فائقة السرعة عبر أنفاق و قناطر جبلية
يتبع
لا أعتقد بأن الطرف الآخر ومن معه قد اختار العداوة ثابتة والصواب ايكون!
تم ان الاتحاد الدي حلمنا به ووضعنا فيه الأمل الوحيد الصف المغاربي قد اجهض في المهد بسبب العداوة ثابتة وهل التنظيم المشترك سيحيي هذا الاتحاد ويعيده إلى السكة الصحيحة ويحيي فينا الأمل في مغرب موحد وقوي في كل المجالات ؟!
بينما لم تقم اي دولة باي خطوة في هذا المجال.
اذن لن يرغب المغرب في ان تركب دول المغرب العربي على ما حققه المغرب من انجازات رياضية .وسترون...
المغرب عليه ان ينضم نفسه اولا ببناء المستشفيات والمدارس راه تشوهتو في العالم الفايسبوك عراكم وفضائحكم في كل مكان