ألعاب القوى المغربية ترنو نحو التألق في سباقات "العصبة الماسية"

هسبورت- عمر الشرايبي (صورة: منير امحيمدات)

حَلّت بعثة العدائين المغاربة في إمارة موناكو، قبيل المشاركة في عاشر محطات برنامج "العصبة الماسية" لألعاب القوى، التي يحتضنها ملعب "لويس الثاني"، عشية اليوم الجمعة، يتقدمهم سفيان بقالي، وصيف بطل العالم لمسافة 3000متر موانع، رباب عرافي وعبد العاطي إيكيدير، حيث تتركز الأعين حول ضمان تذاكر بلوغ المحطة النهائية.

سفيان بقالي، الذي تخلّف عن خوض جولة "يوجين" في الولايات المتحدة الأمريكية، في 26 ماي الماضي، لأسباب إدارية، اضطر إلى انتظار ملتقى الرباط، الذي جرى، قبل أسبوع، من أجل افتتاح موسمه في مسافة 3000 متر موانع، والذي دشنه بميدالية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بـ"تاراغونا"، (وصيف بطل العالم)، حل ثالثا في السباق الأخير، ليفتتح رصيده من النقاط بست، حيث يحتل الرتبة الخامسة من أصل 12 عداء سيتنافسون خلال السباق النهائي في جولة زيوريخ السويسرية، في 30 غشت المقبل.

وإن كانت حظوظ البقالي، مقلصة، للمنافسة على لقب "العصبة الماسية"، حيث تفصله عشر نقاط عن الكيني ببينجامين كيغين، الأخير الذي تفوّق خلال جولتي يوجين والرباط، تبقى حظوظ العداء المغربي قائمة، في حال تحقيقه نتيجة مميزة خلال سباق الغد، بمساعدة زميليه ابراهيم الزيدوني وسفيان بنزهرة، في منافسة ستكون قوية مع الكوكبة الكينية وأجود عدائي مسافة 3000 متر موانع في العالم، إذ سيشارك أيضا في جولة "موناكو"، الأمريكي إيفان جاغير، ثالث بطولة العالم "لندن 2017"، مما ينبئ بـ "بلاطو" متكامل على غرار نهائيات بطولة العالم و"الأولمبياد".

من جانبها، تخوض البطلة المغربية رباب عرافي، سباق 800 متر، ضمن جولة "موناكو"، وفي جعبتها تذكرة خوض نهائي "العصبة الماسية" في سباق 1500 متر، حيث تحتل المرتبة الثانية في الترتب العام، برصيد 17 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن البريطانية لورا موير، إذ تسعى صاحبة ثنائية الألعاب الفرنكفونية، التي حلّت ثالثة في ملتقى الرباط، إلى أن تضمن أيضا حضورا في نهائي 800 متر، في الوقت الذي يبدو فيه أن المسافة الأخيرة تبقى "تحضيرية" من أجل المنافسة على اللقب "الماسي"، من خلال محطة بيرمينغهام في 18 غشت المقبل، آخر موعد قبل نهائي 1500 متر إناث في ملتقى "بروكسيل"، متم الشهر ذاته.

في سياق مرتبط بالمشاركة المغربية، يطمح البطل المغربي عبد العاطي إيكيدير، للظهور في السباق النهائي لمسافة 1500 في جولة "زيوريخ"، خلال آخر حضور لعدائي "عروس المسافات"، قبل الموعد المرتقب، إذ لم يتمكّن البطل المغربي من تحقيق سوى ست نقاط، من مشاركته في ملتقى "شانغهاي" في 26 ماي الماضي، حين حل ثالثا، وهو ما يضعه أمام ضرورة تحقيق مركز متقدّم خلال سباق الغد، من أجل ضمان مكانه ضمن العدائين الـ12 الذين سيتبارون في السباق الختامي لجولة "العصبة الماسية".

ابراهيم كعزوزي، الفائز بسباق 1500 متر خلال ملتقى الرباط الأخير، يتموقع في المركز التاسع ضمن ترتيب "العصبة الماسية"، مما يقوي حظوظه لحجز مكان له ضمن أفضل 12 عداء هذا الموسم، من خلال مشاركته أيضا في سباق الغد، الذي سيعرف منافسة محتدمة بين الكينين تيموثي شيريوت والد جيبوتي عين الله سليمان، الثنائي المنافس على لقب أمسية زيوريخ السويسرية، في 30 غشت المقبل.

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