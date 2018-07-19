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الرئيسية | رياضة | المغرب يُقصي البوليساريو من المشاركة في الألعاب الإفريقية بالجزائر

المغرب يُقصي البوليساريو من المشاركة في الألعاب الإفريقية بالجزائر

المغرب يُقصي البوليساريو من المشاركة في الألعاب الإفريقية بالجزائر
هسبريس من الرباط
الخميس 19 يوليوز 2018 - 21:00

قال مصدر مقرب من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، إن جبهة البوليساريو الانفصالية لن تشارك في الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية المقامة حاليا في العاصمة الجزائرية في الفترة بين 18 و28 يوليوز.

وحسب المصدر نفسه، فإن منع البوليساريو من المشاركة في هذه التظاهرة جاء بعد أن أقدم المغرب على ما وصفه بـ"العمل الجاد والمنطقي والواقعي لإثبات عدم أحقيتها بالمشاركة"، معتبرا أنها حركة انفصالية، وليست دولة قائمة بذاتها ومعترف بها، كما اعتادت التمويه سابقا في العديد من التظاهرات المماثلة.

وتابع المصدر الرسمي لوزارة الشبيبة والرياضة تفسيره لإقصاء البوليساريو، كون أن المسؤولين الدوليين المشرفين على تنظيم الحدث تبين لهم بوضوح عدم احقية مشاركة البوليساريو؛ لأنها ليست عضوة داخل الأمم المتحدة أو داخل اللجنة الدولية الأولمبية.

واسترسل بأن "المغرب مارس كامل حقوقه في التعرض ضد مشاركة كل طرف لا يتمتع بالعضوية، بالرغم من مناورات المناوئين، خاصة أن هذه التظاهرة الدولية تنظم حاليا بدولة الجزائر، كما أن رئيس منظمتها الحالي جزائري؛ وهو ما يفسر حجم الجهود التي بذلت، وحجم المساندة التي تلقاها المغرب من أشقائه في الدول الإفريقية".

وفي اتصال هاتفي مع رشيد الطالبي العلمي، قال الوزير الوصي على قطاع الرياضة والشباب إن "هذا الانتصار يضاف إلى حصيلة المصداقية المغربية والجهود الدبلوماسية في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية لتحطيم أساطيرهم".

وأكد الطالبي العلمي، في تصريح لهسبريس، أن الفضل يعود أيضا إلى الموقع الحالي الذي يحتله المغرب في إفريقيا، منذ عودته إلى أحضان الاتحاد الإفريقي.

وجدير بالذكر أن المغرب يشارك في الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية، المقامة حاليا في العاصمة الجزائرية، بعدد كبير من الرياضيين الشباب يصل إلى 204 وبوفد كبير يصل عدد أعضائه إلى 280 عضوا.

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