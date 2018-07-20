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الرئيسية | رياضة | ليفربول يضم الحارس اليسون بـ72,5 مليون يورو

ليفربول يضم الحارس اليسون بـ72,5 مليون يورو

ليفربول يضم الحارس اليسون بـ72,5 مليون يورو
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:50

انتقل حارس مرمى منتخب البرازيل لكرة القدم اليسون الى ليفربول الانكليزي، قادما من روما الايطالي، مقابل صفقة تصل الى 72,5 مليون يورو، بحسب ما ذكر الناديان.

وقال ليفربول في بيان: "وقع اللاعب، البالغ 25 عاما، عقدا طويل الأمد مع الريد،ز بعد خضوعه لفحص طبي نظامي".

بدوره كتب روما، على موقعه الرسمي، ان قيمة انتقال اليسون بلغت 62,5 مليون يورو زائد 10 ملايين يورو من المكافآت المحتملة.

وقال اليسون، في تصريح لموقع ليفربول الرسمي، على النت: "أنا حقا سعيد، هذا حلم يتحول الى حقيقة بأن ارتدي هذا القميص العريق والمعتاد دوما على الفوز".

وتابع حارس المرمى البرازيلي: "هذا أمر رائع في مسيرتي وحياتي كإنسان بعدما أصبحت فردا ضمن هذه العائلة. تأكدوا أنني أأقدم أفضل ما لدي".

ودافع اليسون عن شباك روما منذ 2016، بعد انتقاله اليه من انترناسيونال ميلانو، وقد خاض 37 مباراة في الدوري الايطالي الموسم الماضي، وساهم في بلوغ فريق العاصمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وبحسب وسائل الاعلام الايطالية والبريطانية فقد بلغت مدة التعاقد الجديد لأليسون خمس سنوات؛ وهو الذي خاض المباريات الخمس للبرازيل في "مونديال 2018" وحافظ فيها 3 مرات على نظافة شباكه، قبل توديع كأس العالم امام بلجيكا في ربع النهائي.

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