مالقة الإسباني يقدّم المحمدي إلى جمهوره الرياضي

هسبريس - إفي

أكد حارس المرمى المغربي منير المحمدي، اليوم الجمعة، سعادته بالانضمام لنادي مالقة الإسباني لكرة القدم، وذلك خلال تقديمه كوافد جديد على الفريق.

المحمدي، حارس نومانسيا السابق، قال: "انتقالي إلى مالقة كان سهلا للغاية، وذلك بمجرد أن عرفت برغبتهم في ضمي".

وأوضح الحارس الذي خاض 74 مباراة على مدار أربعة مواسم مع نومانسيا، في دوري الدرجة الثانية، أنه عاشق لنادي ملقة منذ الصغر "نظرا لقرب المدينة من مسقط رأسه في مليلية"، بتعبيره.

وأضاف اللاعب صاحب الـ29 عاما، والذي شارك مع المنتخب الوطني المغربي في "مونديال روسيا، أنه "اتخذ هذا القرار من القلب، نظرا لأن أسرته تحب هذا الفريق أيضا".