التحكيم الرياضي يعيد ميلانو إلى الدوري الأوروبي

هسبريس ـ مُتابعة

قررت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الجمعة، إلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد نادي "أ. سي. ميلانو" الإيطالي، والتي كانت تقضي باستبعاده من بطولة الدوري الأوروبي، وقررت إحالة القضية مجددا على الاتحاد لاتخاذ إجراء عقابي ملائم ضد النادي الإيطالي.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة، قبل يومين، مع الأطراف المعنية بعد أن قدم ميلان طعنا ضمن العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب انتهاك النادي الإيطالي قانون اللعب المالي النظيف في الفترة ما بين يوليوز 2014 ويونيو 2017.

وبعد أن أنهى موسم "الكالشيو" الماضي في المركز السادس، أكد النادي مشاركته في دور المجموعات للدوري الأوروبي، لكن قرار "يويفا" كان سيمنعه من المنافسة في البطولة، مع منح مقعده لـ"فيورنتينا" التي أنهت الموسم الماضي في الرتبة الثامنة.